Omar García Harfuch anunció la captura en Michoacán de Ernesto Rafael “N”, alias “Sierra 1”, señalado como uno de los principales generadores de violencia en la entidad y sospechoso del homicidio del empresario mezcalero Sergio Rangel.

“En Michoacán fue detenido Ernesto Rafael “N”, alias “Sierra 1”, objetivo prioritario señalado como uno de los principales generadores de violencia en Morelia y presuntamente relacionado con extorsiones, homicidio y secuestro.” Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana

Omar García Harfuch confirma la detención de "Sierra 1" en Michoacán (@OHarfuch / X )

La operación, encabezada por la SSP de Michoacán y la Fiscalía estatal, contó con apoyo de la Sedena, Semar, SSP federal y Guardia Nacional.

En el cateo se aseguraron armas de alto poder, droga y fue detenida una mujer que lo acompañaba, informó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana.

“Este objetivo ya había logrado evadir a la autoridad en dos ocasiones; al momento de su detención contaba con orden de aprehensión vigente y está relacionado con la investigación por el homicidio de un productor mezcalero en Morelia. Durante el cateo se aseguraron armas de alto poder, droga, y también fue detenida una mujer.” Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana

Detienen en Michoacán a “Sierra 1”, objetivo prioritario de la violencia en Morelia

“Sierra 1” ya había evadido a las autoridades en dos ocasiones anteriores, y al momento de su detención contaba con orden de aprehensión vigente y está relacionado con la investigación por el homicidio del productor mezcalero Sergio Rangel en Morelia.

Durante el cateo se aseguraron armas de alto poder y droga; además, fue detenida una mujer que lo acompañaba.

Omar García Harfuch destacó que esta acción forma parte de la Estrategia Nacional contra la Extorsión y el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia. Las autoridades refuerzan el trabajo coordinado para detener a quienes generan violencia, proteger a las familias michoacanas y blindar los sectores productivos del estado.

Omar García Harfuch confirma la detención de "Sierra 1" en Michoacán (@OHarfuch / X )

Con esta detención, las corporaciones de seguridad continúan sumando resultados en la lucha contra la delincuencia organizada en Michoacán, uno de los estados prioritarios en el combate a la extorsión y el crimen. Las investigaciones continúan para desmantelar por completo la célula a la que pertenecía “Sierra 1”.