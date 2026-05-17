La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Sinaloa informó que mediante el Grupo Interinstitucional y la FGR se cumplió una Orden Técnica de Investigación (OTI) en un inmueble asegurado que concluyó en el decomiso de drogas, armas y equipo táctico.

Asimismo, en trabajo en conjunto con distintas dependencias federales y estatales se detuvo una camioneta blanca por el sector de Valle de Alto donde se decomisaron armas de distintos calibres.

Sinaloa decomisa drogas, armas y equipo táctico en inmueble

Hoy 17 de mayo de 2026, la SSP de Sinaloa informó que el Grupo Interinstitucional realizó una OTI en un inmueble en el fraccionamiento La Conquista en Culiacán, Sinaloa que llegó a decomisar armamento, así como drogas y armas de fuego.

Con un trabajo en conjunto de la Fiscalía General de la República (FGR), el Ejército de México, Guardia Nacional (GN), la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y otras autoridades del estado, se ejecutó la OTI en el inmueble que estaba asegurado.

Sinaloa informa decomiso de droga y armas tras un inmueble en resguardo. (@sspsinaloa1)

Sinaloa informa decomiso de droga y armas tras un inmueble en resguardo. (@sspsinaloa1)

Este trabajo llevó a que tras la inspección se localizaron materiales químicos para presuntamente, elaboración de drogas sintéticas. Además de 10 kilos de pastillas que presuntamente eran fentanilo.

Asimismo, se decomisó armamento como:

2 cargadores abastecidos con 30 cartuchos

200 cartuchos

1 chaleco portacargadores

Investigaciones iniciales informan que el inmueble al que acudieron en La Conquista era un laboratorio para drogas sintéticas.

Sinaloa informa decomiso de droga y armas tras un inmueble en resguardo. (@sspsinaloa1)

Sinaloa informa decomiso de droga y armas tras un inmueble en resguardo. (@sspsinaloa1)

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Sinaloa informa decomiso de armas y equipo de seguridad tras inspección de una camioneta blindada. (@sspsinaloa1)

Sinaloa detiene equipo táctico en vehículo blindado con tecnología ponchallantas

Un segundo informe sobre acciones de la SSP de Sinaloa de hoy 17 de mayo de 2026, se detalló que el Grupo Interinstitucional detuvo una camioneta blindada en Culiacán cuando se trasladaban en el sector Valle Alto.

Acciones por la SSP de Sinaloa, el Grupo de Operaciones Especiales de la Policía Estatal Preventiva de Sinaloa, así como el Ejército, GN, Semar, SSPC y la FGR y la del Estado, llevó al decomiso de:

4 fusiles tipo AK-47 de diferentes marcas

30 cartuchos calibre .50

Dos mil 465 cartuchos de distintos calibres

4 chalecos con 2 placas balísticas cada uno

4 cascos Kevlar

Sinaloa informa decomiso de armas y equipo de seguridad tras inspección de una camioneta blindada. (@sspsinaloa1)

Sinaloa informa decomiso de armas y equipo de seguridad tras inspección de una camioneta blindada. (@sspsinaloa1)

Sinaloa informó que el decomiso de esto fue tras la revisión de un vehículo marca Ford tipo F-150 modelo 2021 que era blindado y que tenía “sistema para arrojar ponchallantas” con 98 ponchallantas a bordo.

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Sinaloa informa decomiso de armas y equipo de seguridad tras inspección de una camioneta blindada. (@sspsinaloa1)

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