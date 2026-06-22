El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, presumió un importante golpe al narcotráfico del que detalló, consitió en un gran decomiso de cocaína.

“Estas acciones permitieron asegurar más de 3 toneladas de cocaína” Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

Por medio de un mensaje que compartió en sus redes sociales, el funcionario refirió que personal de distintas dependencias, lograron asegurar cientos de paquetes en los estados de Tlaxcala y Guerrero.

Ante ello, Omar García Harfuch resaltó que las acciones que se han desplegado, han permitido decomisar decenas de toneladas de cocaína durante operativos desplegados en los mares de todo el país.

Omar García Harfuch informa decomiso de cocaína en Tlaxcala y Guerrero

Personal de la Secretaría de Marina (Semar), la Fiscalía General de la República (FGR) y la SSPC, desplegó un operativo en el que se logró decomisar cientos de paquetes de cocaína en Tlaxcala y Guerrero.

Con respecto a las acciones, Omar García Harfuch apuntó que en las acciones realizadas en Tlaxcala, las autoridades aseguraron 900 paquetes, los cuales en conjunto pesaban cerca de una tonelada.

En cuanto a lo ocurrido en Guerrero, el secretario de Seguridad federal estableció que en operaciones desplegadas en el mar, se consiguió el aseguramiento de más de 2.1 toneladas de cocaína.

Aseguramiento 3 toneladas de cocaína (@OHarfuch/X)

De la misma forma, resaltó en su publicación que en el operativo conjunto puesto en marcha en las costas de Guerrero, se logró la detención de 5 personas relacionadas con el traslado del enervante.

Las acciones, presumió, permitieron asegurar más de 3 toneladas de cocaína para evitar que alrededor de 6 millones de dosis se pusieran a la venta en las calles, lo cual fue un duro golpe al narcotráfico.

Omar García Harfuch destaca resultados de operativos marinos contra el narcotráfico

Al presumir el decomiso de más de 3 toneladas de cocaína durante acciones que se llevaron a cabo en Tlaxcala y Guerrero, Omar García Harfuch resaltó la importancia de las acciones realizadas en el mar.

Lo anterior debido a que en su mensaje, el secretario de Seguridad sostuvo que los operativos que se han desplegado en los mares de México, han permitido decomisar más de 73 toneladas de cocaína.

“Con estos resultados, en la presente administración suman más de 73 toneladas de cocaína aseguradas por la Secretaría de Marina en mares mexicanos” Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana