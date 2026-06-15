El Gabinete de Seguridad de México informó la captura de Iván Raymundo Olivas, alias El 24, presunto jefe de la facción de Chapo Isidro en Sinaloa, durante un operativo que dejó 11 detenidos en municipios como Culiacán, Mocorito, El Rosario y Mazatlán.

La detención en Sinaloa, realizada en coordinación con Sedena, Semar, SSPC y la FGR, representó un fuerte golpe a la organización criminal.

Además, se aseguraron más de 35 armas de fuego, seis mil cartuchos, explosivos, vehículos y equipo táctico, debilitando la capacidad operativa del grupo.

11 detenidos incluido Iván Raymundo Olivas, “El 24”, presunto jefe de la facción de Chapo Isidro en Sinaloa

Fueron 11 los detenidos, informó el Gabinete de Seguridad, tras operativo en Sinaloa, donde se logró la captura de Iván Raymundo Olivas, “El 24”, presunto jefe de la facción de Chapo Isidro.

La captura de Iván Raymundo Olivas, “El 24”, presunto jefe de la facción de Chapo Isidro se dio tras un operativo en Culiacán y Mocorito junto a otras 3 personas más detenidas.

Mientras que en El Rosario y Mazatlán fueron detenidos 7 integrantes de grupos delictivos, de los cuales no se dieron más detalles por parte del Gabinete de Seguridad.

Cae Iván Raymundo Olivas, “El 24”, presunto jefe de la facción de Chapo Isidro en Sinaloa (Gabinete de Seguridad)

Más de 35 armas de fuego y más de 6 mil cartuchos asegurados tras operativos en Sinaloa

Tras los operativos en Sinaloa con la captura de Iván Raymundo Olivas, “El 24”, presunto jefe de la facción de Chapo Isidro, también se decomisó armamento, explosivos, vehículos y equipo táctico.

Según detalló el Gabinete de Seguridad se aseguraron más de 35 armas de fuego, entre ellas un fusil Barrett, más de 6 mil cartuchos, cargadores, chalecos, placas balísticas y vehículos.

Mientras que en San Ignacio se localizaron siete artefactos explosivos improvisados, además de que en Culiacán y Cosalá, las fuerzas federales desmantelaron seis áreas de concentración para la elaboración de metanfetaminas.