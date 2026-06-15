¿Quién es Iván Raymundo Olivas Reyes? Se trata del jefe de la facción de Chapo Isidro en Sinaloa dentro del grupo criminal del Cártel de Guasave, de quien te contamos estos detalles:

¿Quién es?

¿Qué edad tiene?

¿Quién es su esposa?

¿Qué signo zodiacal es?

¿Cuántos hijos tiene?

¿Qué estudió?

¿En qué ha trabajado?

Cae Iván Raymundo Olivas, “El 24”, presunto jefe de la facción de Chapo Isidro en Sinaloa (Gabinete de Seguridad)

¿Quién es Iván Raymundo Olivas?

Iván Raymundo Olivas es identificado por autoridades como jefe regional del grupo de Fausto Isidro Meza Flores, conocido como “Chapo Isidro”, que lidera las operaciones en Sinaloa.

En informes oficiales se le atribuye coordinación logística de células dedicadas al tráfico de drogas sintéticas, además de vínculos con estructuras armadas ligadas al cártel de los Beltrán Leyva.

Asimismo, se indica que Iván Raymundo Olivas ha sido investigado por agencias estadounidenses por delitos como trasiego de metanfetaminas hacia territorio norteamericano desde Sinaloa.

El nombre de Iván Raymundo Olivas aparece en reportes de inteligencia militar, donde se le describe como operador cercano al Chapo Isidro, con capacidad de mando en zonas rurales y urbanas.

Iván Raymundo Olivas alias “el 24″ fue detenido el 15 de junio de 2026 en Culiacán y Mocorito, Sinaloa, durante un operativo de Sedena, Semar, Guardia Nacional y la FGR.

¿Qué edad tiene?

No existen registros públicos sobre la edad de Iván Raymundo Olivas, pues las autoridades únicamente lo identifican por nombre completo y alias dentro de informes criminales.

¿Quién es su esposa?

No hay información oficial sobre vínculos matrimoniales del líder operador del Chapo Isidro en Sinaloa apodado como “El 24″.

¿Qué signo zodiacal es?

Dado que no se conoce la fecha de nacimiento del jefe criminal que fue detenido, no es posible determinar su signo zodiacal.

¿Cuántos hijos tiene?

No hay datos confirmados sobre descendencia de Iván Raymundo Olivas, ya que la información familiar no se incluye en reportes.

¿Qué estudió?

No existe información pública sobre estudios de Iván Raymundo Olivas, los reportes oficiales únicamente lo vinculan con actividades criminales.

¿En qué ha trabajado?

En lo que respecta a la experiencia laboral con la que cuenta el sujeto, los informes permiten establecer solo su trayectoria criminal que consiste en lo siguiente:

Jefe regional de la facción del Chapo Isidro en Sinaloa

Operador logístico en células dedicadas al tráfico de drogas sintéticas

Iván Raymundo Olivas fue

Durante un operativo conjunto en el que participó personal de Sedena, Semar, Guardia Nacional y FGR desplegado el 15 de junio, se logró la detención de Iván Raymundo Olivas.

La acción que se desplegó en los municipios de Culiacán y Mocorito, en el estado de Sinaloa, incluyó la captura de diez presuntos integrantes del grupo criminal del Chapo Isidro.

Cae Iván Raymundo Olivas, “El 24”, presunto jefe de la facción de Chapo Isidro en Sinaloa (Gabinete de Seguridad)

Entre los detenidos destacan Patricio Albarrán Patiño y Jorge Aruanjo Madriles, quien han sido identificados como dos de los colaboradores principales de Iván Raymundo Olivas.

Aunado a lo anterior, en el despliegue de las autoridades fueron aseguradas diversas armas largas, así cimi municiones, materiales explosivos y laboratorios de metanfetaminas.