Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), anunció nuevas detenciones con las que suman cinco relacionadas al asesinato de Carlos Manzo, una de ellas la de Gerardo N, colaborador del grupo delictivo, realizada el 9 de diciembre.

“Una el 9 de diciembre, detenido en el mismo municipio Gerardo N, quien era colaborador y mantenía comunicación con los otros sujetos” Omar García Harfuch. SSPC

La detención de Gerardo N no se había reportado en diciembre aunque sí se reportó el 30 de ese mes la de Alejandro Baruc, alias “El K.O.Z.” ocurrida el día 24.

Avanza el caso Carlos Manzo: van 12 detenidos

De esta manera, suman cinco los detenidos vinculados a la célula delictiva que se encargó de realizar el asesinato de Carlos Manzo, tres en noviembre, incluido Ricardo N, un taxista, del que no se había reportado.

Esta detención por el caso Carlos Manzo se suman a las dos que fueron más mediáticas, la de Jorge Armando Gómez Sánchez, El Licenciado, presunto autor intelectual y la de Jaciel Antonio Herrera Torres, El Pelón, reclutador de sicarios en anexos.

En diciembre suman los dos más recientes, la de Gerardo N y Alejandro Baruc N, aunque sus detenciones se han informado de manera desfazada.

Los cinco presuntos delincuentes detallados por Omar García Harfuch en la conferencia mañanera de este 8 de enero se suman a los siete escoltas que se encuentran en investigación, que suman un total de 12 detenidos:

Jorge Armando Gómez Sánchez, El Licenciado, autor intelectual

Ricardo N, taxista y se encargo de transportar a integrantes del grupo posterior al aseinato

Jaciel Antonio Herrera Torres, El Pelón, reclutador

Gerardo N, colaborador y tenía comunicación con los otros sujetos

Alejandro Baruc, El K.O.Z, quien albergó a Fernando N tras el ataque

7 escoltas

El chat de Threema que llevó a detenciones de los asesinos de Carlos Manzo

Cabe recordar que Fernando N y Ramiro N, acompañaban a Victor Manuel N, quien ejecutó los disparos contra Carlos Manzo, entonces presidente municipal de Uruapan, Michoacán.

Fernando N y Ramiro N lograron escapar de la escena del crimen el 1 de noviembre pero días después aparecieron muertos y sus celulares dieron indicios para las detenciones que se han logrado.

Las pruebas son el chat de la aplicación Threema que se encontraba en sus celulares a pesar de que les pidieron que borraran todo.