El nombre de Blanca Lara Leyva ha generado interés tras su paso por la rectoría de la Universidad Politécnica de Uruapan, donde encabezó acciones enfocadas en el fortalecimiento académico y administrativo de la institución. Aquí te contamos más sobre su vida.

¿Quién es Blanca Lara Leyva?

Blanca Isalía Lara Leyva es una académica y funcionaria educativa mexicana que se desempeñó como rectora de la Universidad Politécnica de Uruapan, institución pública de educación superior de Michoacán.

Durante su administración, impulsó la gestión de proyectos académicos y de vinculación con la comunidad, así como el fortalecimiento de la infraestructura y programas de la universidad.

¿Qué edad tiene Blanca Lara Leyva?

De acuerdo con una publicación de redes sociales donde comparte una fotografía junto a su pastel de cumpleaños, Blanca Lara nació el 25 de septiembre; sin embargo, se desconoce el año, por lo que no se conoce su edad actual.

¿Blanca Lara Leyva tiene esposo?

Se desconoce cuál es la situación sentimental de Blanca, pues ha preferido mantener su vida personal en privado.

¿Qué signo zodiacal es Blanca Lara Leyva?

Al haber nacido el 25 de septiembre, Blanca Lara es Libra, signo de aire que se caracteriza por ser estéticas, diplomáticas y románticas.

¿Blanca Lara Leyva tiene hijos?

Sí, en una publicación en sus redes sociales, Blanca Lara felicita a su hijo, quien cumplió 8 años.

¿Qué estudió Blanca Lara Leyva?

Blanca Lara estudió Ciencias de la Comunicación en la Universidad Autónoma de Guadalajara.

¿En qué ha trabajado Blanca Lara Leyva?

Durante su trayectoria, Blanca Lara se ha desempeñado en varios puestos relacionados con la educación: