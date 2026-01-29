La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, se pronunció sobre los recientes hechos de violencia en Sinaloa y confirmó que el Gabinete de Seguridad federal ya atiende la situación en la entidad.

En los últimos días, Sinaloa ha registrado diversos episodios de violencia, entre ellos el ataque armado contra diputados de Movimiento Ciudadano (MC) en Culiacán y la desaparición de ingenieros mineros que laboraban en una mina del estado.

Ante este escenario, la mandataria federal aseguró que visitará próximamente Sinaloa, reiterando su compromiso con la seguridad de la población sinaloense y el fortalecimiento de la coordinación entre autoridades federales y estatales.

Sheinbaum confirma atención del Gabinete de Seguridad y detenciones tras ataque a diputados de MC

Cuestionada sobre el ataque a diputados de MC ocurrido el 28 de enero de 2026 en Culiacán, Sheinbaum confirmó que el Gabinete de Seguridad federal intervino de manera inmediata en el caso.

De igual forma, la presidenta reveló que Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación, sostuvo comunicación con el dirigente nacional de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, para expresar el respaldo del Gobierno federal tras este hecho delictivo.

Asimismo, Sheinbaum señaló que el Gabinete de Seguridad colabora de forma directa con el Gobierno de Sinaloa y confirmó que ya se realizaron detenciones, aunque evitó precisar el número de personas capturadas o su identidad.

“Sí está atendiendo el Gabinete de Seguridad. El día de ayer, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, se comunicó con el presidente de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, para manifestarle nuestro apoyo en todo sentido. El Gabinete de Seguridad está colaborando con el Gobierno del estado. Hubo detenciones, pero para poder trabajar en este sentido” Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

Sheinbaum promete visitar Sinaloa tras hechos de violencia

Posteriormente, la presidenta confirmó que realizará una visita oficial a Sinaloa acompañada por su Gabinete de Seguridad, con el objetivo de sostener reuniones con autoridades estatales, ciudadanos y empresarios para evaluar la situación de seguridad en la entidad.

Aunque no precisó la fecha exacta, Sheinbaum adelantó que su visita podría realizarse en las próximas dos o tres semanas, reiterando que su gobierno brindará todo el respaldo necesario al estado.

"Pronto vamos a ir nosotros a Sinaloa ya con el Gabinete de Seguridad. Ahí nos vamos a reunir también con ciudadanos y empresarios para ver la situación del estado. No vamos a ir esta semana, quizá la otra o la que sigue, pero vamos a ir a Sinaloa. Todo lo que requiera el pueblo de Sinaloa” Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

Finalmente, la mandataria no ofreció mayores detalles sobre la desaparición de los ingenieros mineros; sin embargo, aseguró que se reforzarán las acciones de seguridad en Sinaloa ante la escalada de violencia registrada en los últimos días.