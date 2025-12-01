Carlos Torre Piña, titular de la Fiscalía de Michoacán, detalló que hay tres personas más implicadas en el asesinato de Carlos Manzo, al cumplirse un mes de los hechos.

“Tenemos ya identificados como partícipes del día de los hechos del 1 de noviembre… tenemos tres más identificados… son de la estructura que participó en esta organización, quienes estuvieron al mando de Jorge Armando… hacia abajo” Carlos Torre Piña. Fiscalía de Michoacán

En entrevista con Azucena Uresti en Grupo Fórmula, Carlos Torres Piña dijo que se trata de tres jóvenes más que habrían estado en el grupo de mensajería de la aplicación Threema, en el que Jorge Armando N, el Licenciado, les daba instrucciones.

Cabe recordar que los tres implicados identificados hasta ahora se encuentran muertos ya que uno fue ejecutado en el lugar dos más parecieron al costado de una carretera.

Escoltas de Carlos Manzo podrían ser castigados con pena de “corto “plazo”

Carlos Torres Piña reveló que la sanción de los escoltas de Carlos Manzo, detenidos y señalados de homicidio por omisión podría ser una “pena corporal de un corto plazo”.

Únicamente el escolta conocido como Demetrio tendría una situación particular por matar al atacante, el adolescente Victor Manuel N, situaciones que reconoce plenamente.

Sobre la investigación de los siete escoltas, se reiteró que la esta sigue por homicidio por omisión y que sigue prófugo el coronel José Manuel Jiménez Aranda, encargado de elegir a los escoltas.

Guardia Nacional también ya declaró por asesinato de Carlos Manzo

La Guardia Nacional ya se presento a declarar y presentar su protocolo, como parte de las investigaciones por el asesinato de Carlos Manzo, reveló el fiscal de Michoacán.

“Falso” que hayan torturado a El Licenciado; usaba hasta 12 líneas telefónicas

Sobre El Licenciado, quien dirigía el asesinato mediante un chat de Threema, Carlos Torres Piña dijo que dijo que “es totalmente falso” que haya sido torturado domo lo aseguró.

Dijo que están seguros de que es la misma persona que dirigió el chat ya que ello se ha confirmado con tecnología e incluso peritajes de voz.

Sobre El Licenciado, se señaló que usaba hasta 12 líneas telefónicas y que su abogada siempre defiende delincuentes de ese grupo de la delincuencia organizada.

El Licenciado ha señalado que el Licenciado en ciencias de la Comunicación y que ha trabajado en la Cámara de Diputados y la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

La Fiscalía de Michoacán también investiga cómo conocieron los movimientos de Carlos Manzo y si alguien estaba monitoreando sus movimientos por una cámara de seguridad o cerca de él.