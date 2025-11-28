Dan a conocer nuevos detalles sobre el vínculo entre Carlos Manzo y José Manuel Jiménez Miranda, jefe de escoltas que se encuentra prófugo.

El exsecretario de Seguridad de Uruapan José Manuel Jiménez se encuentra prófugo luego de que se giró una orden en su contra por su presunta relación con el asesinato de Carlos Manzo.

Este sería el vínculo entre Carlos Manzo y José Manuel Jiménez Miranda, jefe de escoltas prófugo

Tras el asesinato del alcalde de Uruapan Carlos Manzo, 7 de sus escoltas fueron detenidos y procesados por el delito de homicidio en comisión por omisión.

¿Quién fue Carlos Manzo? Alcalde de Uruapan asesinado a balazos (Pedro Anza / Pedro Anza)

Sin embargo, el coronel José Manuel Jiménez Miranda -quien se desempeñaba como jefe de escoltas de Carlos Manzo- se mantiene prófugo.

En medio del proceso legal en su contra, Radio Fórmula dio a conocer nuevos detalles sobre el vínculo de Carlos Manzo y el militar retirado José Manuel Jiménez Miranda.

Y es que reveló que Carlos Manzo y José Manuel Jiménez Miranda tenían un vínculo cercano, pues su relación comenzó hace un año.

De acuerdo con lo que se dio a conocer José Manuel Jiménez Miranda llegó a Uruapan en 2024 cuando el recién electo alcalde Carlos Manzo lo nombró secretario de Seguridad Pública.

Pero, José Manuel Jiménez Miranda permaneció poco tiempo en el cargo y es que fue cesado tras ser acusado de agredir físicamente a su pareja y de amenazas con arma de fuego .

Pese a las acusaciones en su contra, José Manuel Jiménez Miranda se mantuvo a cargo del equipo de seguridad de Carlos Manzo.

José Manuel Jiménez Miranda fue considerado parte del círculo de confianza de Carlos Manzo , debido a la cercanía que mantenía con el alcalde.

Incluso se dio a conocer que José Manuel Jiménez Miranda fue el encargado de seleccionar al resto de los escoltas de Carlos Manzo, la mayoría de ellos eran militares provenientes de otros estados.

José Manuel Jiménez Miranda, jefe de escoltas de Carlos Manzo, se encuentra prófugo de la justicia (@rosaliliatorrs )

¿Por qué han sido señalados la escolta de seguridad de Carlos Manzo como responsables de su asesinato?

La Fiscalía de Michoacán ha señalado que el equipo de seguridad de Carlos Manzo incurrió en omisiones graves durante el atentado, teniendo en cuenta la gran experiencia que tenían.

Por ejemplo, José Manuel Jiménez Miranda cuenta con una larga trayectoria dentro del Ejercito mexicano.

Tras 43 años de servicio logró consolidarse como coronel de infantería, rango que consiguió luego de ocupar mandos operativos y puestos de responsabilidad estrategia.

Del 2013 al 2021, Carlos Manzo y el militar retirado José Manuel Jiménez Miranda estuvo al frente de distintos batallones:

Batallón de Infanteria en Matías Romero, Oaxaca

Batallon de Infanteria en Zamora, Michoacan

Batallón de Infantería en Tecatlán, Jalisco