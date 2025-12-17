Fue en Ixtlán, Michoacán donde Carlos Manzo recibió un homenaje musical a poco más de su asesinato en Uruapan.

Tal como se muestra en videos, celebraron el Concierto por la Paz con su son.

Fue el pasado 1 de noviembre que el entonces alcalde de Uruapan, Carlos Manzo fue asesinado mientras celebraba el Festival de las Velas en Michoacán.

Ixtlán, Michoacán celebra Concierto por la Paz con el son de Carlos Manzo

La noche del lunes 15 de diciembre, durante la celebración del Concierto por la Paz, la Banda Perla de Michoacán y la Orquesta Sinfónica realizaron un homenaje a Carlos Manzo con su son.

El video fue compartido por la Banda Perla de Michoacán que añadió la dificultad para hacer un ensamble con orquesta; sin embargo, apuntaron que hicieron el esfuerzo en el son de Carlos Manzo.

La grabación compartida del son de Carlos Manzo comenzó a vitalizarse en redes sociales, en donde se observa la asistencia al Concierto por la Paz que se llevó a cabo en acompañamiento al 5° Festival del Atole, Tamal y Buñuelo.

El Son de Carlos Manzo es el sobrenombre de Ilusión 98, canción de Marco Flores y La Jerez, agrupación que bautizó la melodía de dicha forma tras el asesinato del alcalde de Uruapan.

De momento, el gobierno municipal de Ixtlán, que invitó a La Banda Perla de Michoacán al Concierto por la Paz, no se ha pronunciado del homenaje realizado a Carlos Manzo.