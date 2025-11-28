Gustavo Carreón, abogado de los siete escoltas detenidos por asesinato de Carlos Manzo, se lanzó contra la Guardia Nacional al señalar que ellos permitieron el paso del atacante, pusieron en riesgo al presidente municipal de Uruapan y al círculo cercano le tocó repeler el ataque.

“Guardia Nacional, ellos son los que permitieron que entrara el riesgo hasta la zona del presidente porque, ellos no detectaron ningún riesgo ni hicieron ninguna actividad, entonces al círculo primero le tocó repeler y actuar de manera inmediata en la agresión” Gustavo Carreón. Abogado de escoltas detenidos por asesinato de Carlos Manzo

Así lo dijo en entrevista con Ciro Gómez Leyva, en Grupo Fórmula, al anunciar que van a apelar la decisión de vincularlos a proceso, porque acusó que no hay sustento en la imputación de homicidio por omisión.

Abogado de escoltas detenidos por asesinato de Carlos Manzo señala deficiencias de jueces electos tras reforma judicial

Gustavo Carreón, abogado de los siete escoltas detenidos por el asesinato de Carlos Manzo, se quejó de los jueces electos por votación en la pasada reforma al Poder Judicial y dijo que no han justificado en qué consistió la supuesta omisión.

“Nos preocupa el hecho de la elección de jueces… no había ningún dato para que el juez pudiera vincular” Gustavo Carreón. Abogado de escoltas detenidos por asesinato de Carlos Manzo

Abogado de escoltas de Carlos Manzo anuncia apelación de vinculación a proceso; acusa contradicciones, omisiones y tema político

El presidente del bufete Gustavo Carreón Firma Legal reveló que la acusación de la Fiscalía de Michoacán se contradice porque señala omisiones pero presentaron un plan de seguridad para el 1 de noviembre día del evento de velas por Día de Muertos.

Además, señaló que tras el ataque de cinco disparos en 1.5 segundos, el atacante fue neutralizado porque aún tenía balas en su pistola y que la elemento Monserrat cubrió con su cuerpo a Carlos Manzo, situaciones que no se tomaron en cuenta al combatir el argumento de omisiones.

El abogado Gustavo Carreón dijo que el caso es complejo, que hay serias deficiencias, ademas de que es un tema eminentemente político, por lo que van a apelar la decisión de vincularlos a proceso.

Insistió en que la Fiscalía de Michoacán no ha sustentado “qué no hicieron” para acreditar que hubo omisiones en el actuar de los siete elementos.

Finalmente dijo que hay casos similares en los que no se han centrado en los escoltas como en este, uno de ellos el del líder limonero Bernardo Bravo o el del acosador de la presidenta, Claudia Sheinbaum.