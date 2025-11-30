Un juez de control vinculó a proceso a Jaciel Antonio “N”, alias ‘El Pelón’, señalado como el reclutador de los asesinos de Carlos Manzo, por el delito de extorsión.

De acuerdo con las investigaciones, Jaciel Antonio “N” sería integrante del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), y sería el responsable de reclutar a los dos menores que fueron parte del plan para asesinar al alcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo.

Jaciel Antonio, ‘El Pelón’, permanecerá en prisión tas vinculación a proceso por extorsión

En seguimiento al caso del alcalde Carlos Manzo, este domingo el juez de control Ulises Sánchez Puga determinó la vinculación a proceso en contra de Jaciel Antonio, ‘El Pelón’, por el delito de extorsión agravada.

Los anterior, luego de que las autoridades aportaran las pruebas suficientes para determinar que el ‘El Pelón’ fue el encargado de reclutar a los menores Fernando Josué ‘N’ y Víctor Manuel ‘N’, este último autor material del asesinato del alcalde.

La Fiscalía aportó información proporcionada por la propia familia de Fernando Josué ‘N’, quien acusó a Jaciel Antonio de ser el responsable de pedirles 5 mil pesos para regresarles a menor.

Según indicaron, el acusado aseguró a la familia que el menor estaba vendiendo droga, pero que “lo había rescatado” de esta actividad.

Jaciel Antonio, ‘El Pelón’, reclutador de asesinos de Carlos Manzo, es vinculado a proceso por extorsión (Gabinete de Seguridad)

No obstante, Víctor Manuel ‘N’ murió abatido tras cometer el asesinato de Carlos Manzo, mientras que Fernando Josué ‘N’ fue encontrado muerto el 10 noviembre sobre la carretera Uruapan–Paracho.

Debido a esto, a Jaciel Antonio se le dictó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, por lo que permanecerá en la cárcel para afrontar su proceso penal.

En tanto, el juez fijó un plazo de cuatro meses para llevar a cabo el cierre de las investigaciones complementarias en contra del imputado.