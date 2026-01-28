La Fiscalía General del Estado de Guanajuato informó la detención de tres presuntos involucrados en el ataque en Salamanca; se mantiene móvil de presunta disputa entre cárteles.

Fue el pasado domingo 25 de enero cuando durante un partido de fútbol local en Loma de Flores, Salamanca, un comando armado atacó a los asistentes dejando un total de 11 muertos y 12 heridos.

Ataque en Salamanca: reportan tres detenidos, presuntos implicados en la masacre

Mediante un comunicado, la Fiscalía de Guanajuato confirmó la detención de tres personas que estarían involucradas en el ataque en Salamanca, aunque todavía esperarán para dar a conocer los detalles.

Acorde con lo señalado, los avances de la investigación e imputaciones se darán a conocer una vez que los tres detenidos sean vinculados a proceso para no poner en riesgo las averiguaciones.

Ataque en Salamanca: se reportan dos detenidos

La Fiscalía de Guanajuato no confirmó el sitio en el que fueron detenidos; sin embargo, señaló que fue tras los operativos para dar con los responsables del ataque en Salamanca.

Asimismo, afirmaron que la Fiscalía de Guanajuato mantiene una línea clara de investigación, que se mantendría en el móvil de una disputa entre el CJNG y el Cártel de Santa Rosa de Lima.

Medios dieron a conocer que la Fiscalía de Guanajuato habría detenido a los presuntos implicados en el ataque en Salamanca, aprehendidos presumiblemente en San Antonio de los Morales, Juventino Rosas.

La Fiscalía de Guanajuato habría realizado diversos operativos en el estado para dar con los responsables del ataque en Salamanca, en los municipios de:

Celaya

Villagrán

Juventino Rosas

Fiscalía de Guanajuato confirma que fueron identificadas todas las víctimas del ataque en Salamanca

Asimismo, la Fiscalía de Guanajuato confirmó que los cuerpos de las víctimas del ataque en Salamanca, nueve hombres y dos mujeres, ya fueron entregados a sus familiares; se compartió la lista de los 11 muertos.

Dos de las víctimas ya fueron enterradas en un panteón local, entre ellos, el más joven de ellos, un estudiante de Irapuato de 17 años identificado como Luis Alberto; junto con su vecina Carmen.

Tanto familiares como la población de Salamanca han exigido justicia por lo ocurrido en el campo de fútbol la tarde del 25 de enero.