Ligas y equipos de fútbol amateur en Guanajuato suspendieron sus actividades derivado del ataque en Salamanca, que tuvo lugar en la cancha de la comunidad Lomas de Flores.

“Se tomó el acuerdo de detener al menos esta semana la jornada de juegos y actividades programadas en las diversas sedes donde nuestros equipos encaran sus compromisos deportivos”. Abimael López, presidente de la Liga Salmantina de Futbol

El domingo 25 de enero, tras un juego de fútbol local y durante la celebración post partido, un comando armado atacó a los presentes, el cual dejó un total de 11 muertos y 12 heridos.

En solidaridad con las víctimas de Salamanca, varias ligas de fútbol amateur de distintos puntos de Guanajuato anunciaron un acuerdo para suspender las actividades de la temporada, entre ellas:

Comité Organizador del Torneo de Barrios

Liga Salmantina de Futbol Amateur

Liga de Veteranos

Liga de Amistad Mayores

Liga Municipal

Liga Sabatina

Liga Municipal Femenil

Liga Nueva Era Bernabéu

Liga Municipal de Juventino Rosas

Torneo de Barrios de León

Liga Municipal de Apaseo el Grande

Liga Intersemanal Residencial

Liga Guadalupana de Beisbol, en específico el Juego de Estrellas

De momento no han señalado cuándo se retomarán los partidos de fútbol local, sin embargo, se mencionó que sería hasta nuevo aviso y por lo menos en algunos casos, esta semana.

La decisión de suspender actividades fue tomada por organizadores, representantes de los equipos de fútbol local así como delegados, ya que en Salamanca se vive el duelo por el ataque ocurrido el domingo.

Ataque en Salamanca: ligas de fútbol de Guanajuato en contacto con autoridades por temas de seguridad

Sin embargo y tras el ataque en Salamanca, el director de la policía de Celaya, Bernardo Cajero Reyes, declaró que se mantiene en contacto con las ligas de fútbol amateur por temas de seguridad.

Acorde con lo señalado por el policía celayense, va a mantener una junta con alguna de las ligas aunque de momento no se reporta riesgo para los equipos de fútbol local ni relación con Salamanca.

Tampoco refirió si en Celaya se han reportado denuncias contra los futbolistas amateurs, así como extorsiones a los usuarios de las canchas con una solicitud de cuotas de 50 mil pesos para permitir el juego.

Las amenazas se dieron a inicios de enero e implicó a la Liga de Veteranos, sin embargo, las autoridades señalan que el ataque en Salamanca sería una disputa entre grupos criminales.