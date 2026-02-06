Seguridad Pública de Salamanca confirmó que el empresario y excandidato a la Presidencia Municipal de Salamanca, Guanajuato, Gerardo Arredondo, fue privado de su libertad.

Las autoridades de Salamanca desplegaron un operativo conjunto por parte de las fuerzas de seguridad pública de los tres órdenes de gobierno: municipal, estatal y federal para la localización de Gerardo Arredondo.

Privan de su libertad al excandidato panista y empresario Gerardo Arredondo en Salamanca

Durante la mañana de este viernes 6 de febrero se dio a conocer que Gerardo Arredondo, empresario dedicado al ramo de la construcción, fue privado de su libertad en Salamanca.

Seguridad Pública de Salamanca confirma privación de la libertad del empresario Gerardo Arredondo (@adnnoticiasmx / X )

Nota en desarrollo en breve más información...