El empresario Antonio Saldaña Reyes fue asesinado la noche del pasado jueves 29 de enero durante un ataque armado en San Francisco del Rincón, en el estado de Guanajuato.

Los reportes señalan que el ataque ocurrió mientras Antonio Saldaña Reyes circulaba por el bulevar Aquiles Serdán, cuando dos hombres lo interceptaron y dispararon en su contra.

Pero ¿quién era Antonio Saldaña Reyes? Te decimos todo lo que se sabe del empresario y militante de Morena que fue asesinado en Guanajuato.

¿Quién era Antonio Saldaña Reyes?

Antonio Saldaña Reyes fue un empresario del sector del calzado en San Francisco del Rincón, Guanajuato y activista social en esa región del Bajío; fuentes apuntan que era militante de Morena.

Fundó la organización “La Voz del Pueblo”, enfocada en defender a productores locales y la industria del calzado frente a prácticas de competencia desleal como el dumping de productos importados.

De acuerdo con la información, Antonio Saldaña Reyes tenía 44 o 45 años de edad.

Matan al empresario Antonio Saldaña Reyes en Guanajuato (Michelle Rojas/SDPnoticias)

¿Cuál es la trayectoria de Antonio Saldaña Reyes?

Antonio Saldaña Reyes fue empresario del sector del calzado en San Francisco del Rincón, Guanajuato, una de las regiones más importantes de esta industria en el país.

Con el paso del tiempo, Antonio Saldaña Reyes se convirtió en un líder y vocero del gremio zapatero, al denunciar públicamente prácticas como el dumping de productos importados.

El empresario fue fundador de la organización “La Voz del Pueblo”, desde la cual impulsó acciones de apoyo a pequeños productores, comerciantes y habitantes de la región.

Además de su faceta empresarial, desarrolló un activismo social activo, participando en la asesoría y acompañamiento de personas que buscaban la recuperación de tierras y la solución de conflictos comunitarios.

Por otro lado, Antonio Saldaña Reyes militó en Morena y manifestó su interés en participar en la vida pública del municipio. Durante 2024 buscó contender por la candidatura a la presidencia municipal de San Francisco del Rincón.

¿Quién era Antonio Saldaña Reyes? (Redes sociales)

Asesinan a Antonio Saldaña Reyes en San Francisco del Rincón, Guanajuato

Los reportes señalan que Antonio Saldaña Reyes fue asesinado a balazos la noche del 29 de enero de 2026 mientras circulaba en su vehículo por el bulevar Aquiles Serdán.

De acuerdo con los primeros reportes, sujetos armados lo interceptaron y le dispararon en repetidas ocasiones; cuerpos de emergencia acudieron al lugar, pero el empresario ya no tenía signos vitales.

El homicidio generó condena y reacciones de figuras políticas y sociales, quienes destacaron su papel como defensor de la industria del calzado y su activismo comunitario.

Autoridades estatales informaron que el caso se investiga bajo diversas líneas y que no se descarta ninguna hipótesis, aunque hasta el momento no se ha dado ningún avance sobre el crimen.