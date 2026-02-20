En operativo realizado en la comunidad Cerrito de las Yerbas fue detenido Moisés S alias “El Moy”, presunto sicario en la masacre del campo de fútbol en Salamanca, el pasado 25 de enero 2026.

Las autoridades también dieron a conocer que se obtuvieron siete órdenes de aprehensión en contra de otros presuntos implicados en la masacre en Salamanca que dejó un total de once víctimas mortales.

Masacre en campo de fútbol en Salamanca: arrestan a presunto líder y sicario

El secretario de Seguridad Pública de Guanajuato, Mauro González Martínez, informó el arresto de un presunto líder de la célula criminal que perpetró el ataque en el campo de fútbol en Loma de Flores, Salamanca.

La detención tuvo lugar la noche del miércoles 18 de febrero, y junto a Moisés “El Moy” se arrestó a otras dos personas, Jorge Gabriel N y Margarita N, quienes también habrían participado en el ataque.

Medios de comunicación apuntaron que Moisés “el Moy” sería el presunto autor material del ataque, mientras que los otros detenidos facilitaron la huida de los asesinos al formar parte de la estrategia y planificación.

Las autoridades también decomisaron droga, armas y equipo táctico y se resalta que se consiguieron siete órdenes de aprehensión con otras personas relacionadas.

Acorde con lo señalado, el operativo fue conjunto con autoridades federales y las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato, así como la Fiscalía General del Estado.

Detenidos personas vinculadas a masacre en campo de fútbol de Salamanca (Captura de pantalla)

Cártel de Santa Rosa de Lima estaría detrás del ataque en campo de fútbol de Salamanca

El secretario de Seguridad Pública de Guanajuato no reveló el nombre del detenido, sin embargo, se ha identificado como líder de Los Morros, un grupo de choque del Cártel de Santa Rosa Lima.

Sin embargo, se ha señalado que sería el líder del Cártel de Santa Rosa de Lima, José Antonio Yépez ”El Marro”, quien estaría detrás del ataque en el campo de fútbol, acorde con la declaración de un detenido.

Esto coincide con la reciente aprehensión así como las dadas en días previos, contra Fabián G, quien realizaba trabajo de halconeo para el Cártel de Santa Rosa de Lima el mismo 25 de enero.