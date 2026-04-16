La Fiscalía General del Estado (FGE) de Colima detuvo a 8 elementos de la policía municipal de Manzanillo, debido a que se les señala de presuntos vínculos con el CJNG.

“La Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz y la Seguridad en Colima informa que la Fiscalía General del Estado (FGE) detuvo a ocho elementos en activo de la Policía Municipal de Manzanillo, acusados de vínculos con la delincuencia organizada” FGE

En un comunicado, la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSPC) de Colima refirió que se obtuvieron pruebas de la presunta colaboración de los detenidos con una una célula delictiva.

Al ofrecer detalles de las labores que llevaron a la captura de los elementos, la autoridad estatal resaltó que se logró identificar que los policías usaban una plataforma específica para su comunicación.

Detienen a 8 policías municipales de Manzanillo por presuntos vínculos con CJNG

Por su presunta implicación en hechos relacionados con el grupo criminal del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), 8 policías municipales de Manzanillo fueron detenidos.

En su comunicado, la SSPC resaltó que las capturas se ejecutaron gracias al despliegue coordinado de acciones que se puso en marcha en conjunto con la FGE.

Al abundar en detalles sobre la identidad de los agentes asegurados, la autoridad refirió que todos los policías de Manzanillo estaban en activo y tenían las siguientes antigüedades:

Rolando “N” (21 años de antigüedad)

Nora Alejandra “N” (12 años)

Sergio Alejandro “N” (17 años)

José Santos “N” (17 años)

Roberto “N” (10 años)

José Luis “N” (10 años)

Martín Gerardo “N” (8 años)

Miguel Ángel “N” (25 años)

Detención de policías en Manzanillo por presuntos vínculos con CJNG

Tras resaltar que en las acciones también participaron Policía Estatal, Sedena y Marina, la SSPC indicó que “se obtuvieron indicios y elementos de prueba” sobre los presuntos vínculos con el CJNG.

En torno a ello, explicó que los agentes habrían facilitado información estratégica y brindaron apoyo al grupo criminal para el desarrollo de sus actividades ilícitas.

Policías detenidos en Colima usaban Threema para comunicarse con CJNG

Al informar la detención de 8 policías de Manzanillo por sus presuntos vínculos con CJNG, la SSPC resaltó que las pruebas se obtuvieron tras identificar la plataforma de comunicación que usaban.

Sobre el punto, el titular de la Fiscalía General del Estado, Bryant García Ramírez, indicó que se detectó el uso de la aplicación de mensajería cifrada Threema.

A través de dicha plataforma, resaltó, los policías reportaban al CJNG hechos como detenciones, instalación de puntos de revisión y atención a reportes del C5i en tiempo real.