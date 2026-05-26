El gobierno de Colima confirmó operativos y movilización por bloqueos y quema de vehículos en Tecomán; violencia derivó de enfrentamientos entre autoridades y sujetos armados.

De acuerdo con el informe de la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad de Colima, el enfrentamiento tuvo lugar en la comunidad de Caleras, Tecomán.

Elementos de la Policía Investigadora habrían sido agredidos con disparos de arma de fuego, lo que derivó en dos agentes heridos y un perpetrador muerto.

En respuesta el grupo criminal -todavía no identificado- habría iniciado la quema de vehículos, que bloquean el paso en diversas vialidades como la autopista Manzanillo-Colima.

Bloqueos y quema de vehículos en Tecomán cierran vialidades y provocan choque de tren

La tarde del lunes 25 de mayo, tras un operativo en Tecomán, se registraron al menos seis bloqueos carreteros con quema de vehículos, entre particulares y tráilers.

Uno de los vehículos incendiados fue colocado en las vías del tren, por lo que fue impactado por una locomotora, agravando el fuego.

Protección Civil de Colima informó también un cierre total de la autopista Manzanillo-Colima a la altura de El Llano, en Tecomán, debido a que un tráiler obstruía la circulación.

Bloqueos y violencia en Colima tras enfrentamiento en Tecomán (Captura de pantalla)

El informe del gobierno de Colima añade que los bloqueos e incendios en Tecomán ya están siendo atendidos y controlados por Protección Civil, sin reportar heridos hasta el momento.

Sin embargo y acorde con medios de comunicación, habría personas siendo trasladadas a hospitales de Tecomán y Colima, consecuencia de la violencia.

Asimismo, en los puntos en los que se reportan bloqueos hay presencia de las autoridades de Colima en conjunto con elementos federales y municipales, para capturar a los responsables.

Bloqueos y violencia en Colima tras enfrentamiento que dejó un muerto y dos heridos

El gobierno de Colima confirmó que los bloqueos y la violencia en el estado es respuesta de un grupo criminal por el enfrentamiento con elementos de la Fiscalía General del Estado.

Explican en su boletín que los elementos de la Policía Investigadora respondieron a un reporte de emergencia cuando fueron atacados por un grupo que viajaba en un vehículo.

Aunque no especifican si el enfrentamiento dejó presuntos criminales detenidos, sí hubo un abatido, mientras que los dos agentes heridos ya fueron atendidos.