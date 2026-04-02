Un operativo conjunto entre autoridades estatales y federales, permitió la detención en el estado de Puebla de Everto “N”, presunto integrante del grupo criminal Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

De acuerdo con la información difundida, la captura del sujeto vinculado a la organización delictiva, se ejecutó en el municipio de Puebla, donde también se le aseguró droga y armas del Ejército.

Cabe destacar que reportes han revelado que el CJNG mantiene una fuerte presencia en el estado, debido a que se le vincula a distintas actividades criminales en diversos puntos.

Detienen a presunto miembro del CJNG en Puebla

El gobierno del estado de Puebla informó que se logró la captura de un sujeto de 29 años de edad de nombre Everto “N”, identificado como miembro del CJNG.

Sobre la detención, la autoridad estatal refirió que fue concretada durante un operativo conjunto en el que participaron elementos de diversas dependencias estatales y federales:

Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Puebla

Fiscalía General del Estado (FGE)

Secretaría de Marina (SEMAR)

Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA)

Guardia Nacional (GN)

Presunto miembro del CJNG detenido en Puebla (SSP Puebla)

Asimismo, se detalló que en el aseguramiento ejecutado en el municipio de Puebla también fueron asegurados cartuchos útiles de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, así como dinero en efectivo y envoltorios con droga.

Una vez concretada la detención y el decomiso, tanto el presunto miembro del CJNG como los indicios fueron puestos a disposición de la autoridad ministerial que determinará la situación jurídica del individuo.

Armas y droga asegurada (SSP Puebla)

El CJNG y su presencia en Puebla

En octubre de 2025, el secretario de Seguridad Ciudadana del municipio de Puebla, Félix Pallares Miranda, reconoció que en el estado y su zona centro se han recopilado indicios sobre la presencia del CJNG.

En torno a ello, informes señalan que el grupo criminal opera en el estado de Puebla a través de varios frentes, pues se expone que realiza distintas actividades delictivas: