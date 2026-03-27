Ramiro Ulises “N” alias “Comandante Galindo”, fue capturado hoy 27 de marzo de 2026; se presume que operaba como líder regional del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en el Estado de México.

El “Comandante Galindo” era líder de la célula del CJNG, llamada Operativa Delta, que operaba en distintas regiones del Estado de México con extorsiones, robo de hidrocarburo, narcotráfico, entre otros delitos.

Capturan a “Comandante Galindo”, líder de célula del CJNG con operaciones en Edomex

Con un trabajo en conjunto con la policía estatal, la Fiscalía General del Estado de México (FGE), Guardia Nacional (GN), Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), entre otras dependencias, se dio a conocer la detención de “Comandante Galindo”.

Ramiro Ulises “N” fue detenido en Malinalco, Estado de México, en donde estuvo viviendo oculto los últimos meses tras girarse su orden de aprehensión por secuestro exprés con fines de extorsión.

Comandante Galindo, operador de célula del CJNG, es capturado. (Especial)

Comandante Galindo, operador de célula del CJNG, es capturado. (Especial)

Luego de que la Policía de Investigación (PDI) encontró la ubicación de Ramiro Ulises “N”, este fue capturado y puesto a disposición de autoridades en un Centro Penitenciario y de Reinserción Social del que aún se desconoce ubicación.

El “Comandante Galindo” es acusado de presunto robo de hidrocarburos, venta de narcóticos, secuestro exprés, extorsión, trata de personas, homicidio, lavado de dinero, entre otros.

Asimismo, se cree que la célula del CJNG que operaba era conocida como Operativa Delta, la cual estaba ubicada en:

San Martín de las Pirámides

Teotihuacán

Temascalapa

Otumba

Pese a que el “Comandante Galindo” se encontraba escondido en Malinalco, la célula siguió bajo su mando.

Comandante Galindo, operador de célula del CJNG, es capturado. (Especial)

Comandante Galindo, operador de célula del CJNG, es capturado. (Especial)

Investigación contra el “Comandante Galindo” comenzó por un secuestro exprés

La detención e investigación contra el “Comandante Galindo” inició en 2025, cuando una de sus víctimas denunció haber sido secuestrada por él.

Según el testimonio, él junto con otras personas armadas la secuestraron y la obligaron a participar en el traslado de droga hacia el norte de México.

De no ser así, el “Comandante Galindo” amenazó con matarla y hacerle daño a su familia.