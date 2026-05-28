Carlos Torres Piña informó sobre la presencia de colombianos ligados al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) operando en el estado de Michoacán, específicamente en la Meseta Purépecha.

“Es un grupo que se integra con estas personas que menciono, son colombianos que pertenecen al grupo del Cártel Jalisco”. Carlos Torres Piña, fiscal de Michoacán

El fiscal de Michoacán comentó que los sudamericanos buscan fortalecer su presencia y control territorial en zonas purépechas, afectando a sectores indígenas como:

Tangancícuaro

Chilchota

Zacapu

Nahuatzen

Charapan

CJNG municipios en Michoacán (Michelle Rojas / SDPNoticias)

Colombianos refuerzan presencia en zonas indígenas de Michoacán

En conferencia de prensa, el fiscal Carlos Torres Piña dio a conocer que se identificó una célula criminal ligada al CJNG, a la que pertenece un número desconocido de colombianos.

Agregó que, derivado de investigaciones, se ha podido identificar que estos extranjeros ligados a actividades del narcotráfico operan entre la Ciénega de Zacapu y el municipio de Nahuatzen, en la región de la Meseta Purépecha.

Además, indicó que se han detectado convoyes de entre ocho y 10 camionetas con sujetos armados a bordo, desde la región que Zacapu comparte con Nahuatzen hasta el corredor que conecta:

Chilchota

Tangancícuaro

Charapan

Sin embargo, aseguró que la oposición de los grupos indígenas al ingreso de autoridades ha complicado los trabajos de seguridad en la zona.

Carlos Torres Piña (Cortesía)

Carlos Torres Piña informa despliegue de operativos

Carlos Torres Piña indicó que las autoridades locales mantienen colaboración con la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y la Guardia Civil para desplegar operativos en los puntos críticos.

El fiscal estatal mencionó que el organismo que dirige ha participado en algunos despliegues, los cuales continuarán en Zacapu-Nahuatzen y Chilchota-Tangancícuaro-Charapan.