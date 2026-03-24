Los comerciantes de al menos tres mercados en Nezahualcóyotl, Estado de México, han denunciado ser víctimas de extorsión por parte de presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Según los denunciantes, en los últimos dos meses han recibido advertencias y amenazas de muerte si es que se niegan a pagar las cuotas impuestas por parte de los supuestos extorsionadores del CJNG.

Uno de los mercados afectados, con cerca de 250 locales, refiere que se les han exigido cobros de 300 pesos por negocio cada 15 días, lo que suma 150 mil pesos al mes.

alcalde de Nezahualcóyotl, Adolfo Cerqueda Rebollo (Especial)

Comerciantes en Nezahualcóyotl acusan complicidad entre extorsionadores y autoridades

En medio de estas denuncias, el alcalde de Nezahualcóyotl, Adolfo Cerqueda Rebollo, negó que el CJNG o cualquier otro grupo delictivo organizado esté extorsionando a comerciantes.

Explicó que, en realidad, la mayoría de esas denuncias por extorsión del CJNG se originaron por conflictos internos o disputas personales entre comerciantes y sus familiares.

“Había una imputación que era del Cártel Jalisco Nueva Generación, pero no era del cártel, era el yerno de una locataria que traía algunos problemas de deuda con los de gota a gota” Adolfo Cerqueda Rebollo, alcalde de Nezahualcóyotl

No obstante, los locatarios han negado esa versión y aseguran haber sido contactados o amenazados directamente de sus negocios para pagar la llamada “cuota de protección”.

Aseguran que, en algunos casos, los extorsionadores han recurrido a amenazar a los representantes de los mercados para exigir el pago de cuotas, advirtiendo que cuentan con sus ubicaciones y datos personales.

En su mayoría, los afectados deciden no denunciar ante los posibles vínculos entre elementos policiacos y los extorsionadores, lo que, señalan, ya dejó consecuencias económicas en uno de los comerciantes que denunció la situación.