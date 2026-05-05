Un operativo de seguridad logró la detención de “El Chucky”, presunto jefe de plaza del CJNG en Manzanillo.

Este 4 de mayo se dio la captura de Lorenzo Sánchez, “El Chucky” o “El Curro” en un trabajo coordinado de la SSPC y Secretaría de Marina, mediante su Unidad de Inteligencia Naval y Operaciones Especiales.

Confirman detención de “El Chucky”, presunto jefe de plaza del CJNG en Manzanillo

“El Chucky”, presunto jefe de plaza del CJNG en Manzanillo acusado de extorsión, homicidio y desaparición, fue detenido en un operativo terrestre y aéreo sin realizar ningún disparo.

En imágenes compartidas por el periodista Carlos C4 Jiménez, se ve el momento exacto de la captura de Lorenzo Sánchez en la zona de Las Hadas.

LO VIGILARON DESDE el AIRE, lo CERCARON y DETUVIERON

Así acabó sometido, esposado y detenido Lorenzo Sánchez El Chucky, jefe de Plaza del CJNG en Manzanillo @gobiernocolima

Mataba, secuestraba…

Agentes de @SSP_COLIMA @SSPCMexico y @SEMAR_mx lo detuvieron.

Así acabó



El caso… pic.twitter.com/SKb2vjDxFF — Carlos Jiménez (@c4jimenez) May 4, 2026

Versiones indican que Lorenzo Sánchez, “El Chucky” o “El Curro” iba en un mototaxi al momento de su detención.

Al ser revisado, se le detectaron sustancias ilícitas presuntamente para su distribución.

Tras ser capturado, “El Chucky” fue trasladado bajo un importante operativo de seguridad para ser puesto a disposición de las autoridades que determinará su situación jurídica.

“El Chucky” cuenta con órdenes de captura tanto en el estado de Colima y Michoacán.

Cae “El Chucky”: detienen a presunto jefe de plaza del CJNG en Manzanillo (Especial)

Manzanillo se ha convertido en una zona clave para las operaciones del CJNG que mantiene el control desde hace una década.

Esto porque el puerto funciona como puerta de entrada a insumos necesarios para la fabricación de drogas sintéticas como fentanilo y metanfetaminas.