Elizabeth Montoya, diputada de Movimiento Ciudadano en el estado de Sinaloa, habló sobre las secuelas del ataque que sufrió el pasado 28 de enero junto a Sergio Torres en Culiacán.

Durante una entrevista con Pamela Cerdeira, Elizabeth Montoya compartió que está “avanzando favorablemente” tras el ataque ocurrido en Culiacán pese a haber perdido uno de sus ojos.

Diputada de MC herida en Sinaloa deberá someterse a cirugía antes de volver al Congreso (Eduardo Díaz/SDPnoticias)

Elizabeth Montoya dice estar avanzando tras las secuelas del ataque que sufrió en Culiacán

Este viernes 20 de febrero, la diputada Elizabeth Montoya habló públicamente de las secuelas que le dejó el ataque en Culiacán; específicamente, la pérdida de uno de sus ojos.

“A pesar de los acontecimientos, de la tragedia, de este mal momento y de la pérdida de uno de mis ojos, me encuentro bien, gracias a Dios, avanzando favorablemente en lo físico y en lo emocional” Elizabeth Montoya

Elizabeth Montoya destacó ser una mujer de fe y muy apegada a lo espiritual, lo que le habría permitido avanzar y estar recuperándose de todas las secuelas que le dejó el ataque de Movimiento Ciudadano.

Respecto al avance en el caso del ataque, Elizabeth Montoya dijo estar en contacto con la Fiscalía de Sinaloa y sabe que hay tres importantes líneas de investigación, pero no las dio a conocer.

Cabe recordar que en este ataque también fue herido el diputado Sergio Torres, quien recientemente mostró una mejoría en su salud tras recibir cirugía craneal y reconstructiva.