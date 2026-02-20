Elizabeth Montoya, diputada local del Movimiento Ciudadano (MC) en Sinaloa, negó que antes del ataque en Culiacán del 28 de enero del que fue víctima, haya recibido algún tipo de amenaza.

“Nunca recibimos absolutamente ninguna amaneza, ningún indicio que algo así pudiera suceder” Elizabeth Montoya

Mientras las autoridades siguen investigando el ataque en Culiacán del 28 de enero, la diputada de MC en el congreso de Sinaloa, Elizabeth Montoya, declaró que antes de la agresión no recibió amenazas.

Entrevistada por el medio local Los Noticieristas, la legisladora aseveró que ni ella ni su compañero Sergio Torres recibieron algún mensaje que pudiera advertirlos sobre el ataque.

Diputada Elizabeth Montoya (Especial)

Así lo sentenció al resaltar que sí ha tenido diferencias con diversas personas, pero todo se ha limitado a temas menores de índole laboral o a asuntos ideológicos y relacionados con el quehacer legislativo.

“Jamás, ni él (Sergio Torres) ni yo jamás recibido una amenaza, las diferencias que hemos tenido con otras personas son meramente laborales, las naturales que se dan de cada uno de los partidos” Elizabeth Montoya

Incluso, al insistir en que las desavenencias a las que se ha enfrentado no tienen gran importancia, dijo que sus compañeros diputados de otros partidos han estado al pendiente de su estado de salud.

En el mismo sentido, Elizabeth Montoya extendió un agradecimiento a la dirigencia nacional de MC, pues afirmó que tanto Dante Delgado como Jorge Álvarez Máynez se mantuvieron atentos a su evolución.

Elizabeth Montoya regresará al congreso de Sinaloa tras ataque a MC en Culiacán

A poco menos de un mes del ataque contra MC en Culiacán por el cual perdió un ojo, la diputada local, Elizabeth Montoya informó que regresará al congreso de Sinaloa para retomar sus actividades.

Así lo aseveró al señalar que su recuperación avanza de manera favorable y aun cuando terminó por perder un ojo luego de la agresión del 28 de enero, está enfocada en seguir trabajando.

“Perdí un ojo, pero aquí estamos, eso es lo importante, que seguimos aquí, que tenemos mucho por hacer, no nos rendimos, seguimos trabajando” Elizabeth Montoya

Incluso, Elizabeth Montoya dijo que espera después de la tragedia se generen “cosas buenas”, e insistió en referir que su intención es regresar a su trabajo legislativo en el congreso estatal.

Sin embargo, recordó que su retorno al trabajo aún no puede concretarse, pues se someterá a una nueva cirugía y tendrá que cumplir con otro periodo de recuperación, por lo que todavía no hay fecha definida.