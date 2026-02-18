Elizabeth Montoya, diputada de Movimiento Ciudadano (MC) atacada en Sinaloa, señaló que seguirá viviendo en Culiacán y va a regresar al Congreso, no obstante, deberá someterse a otra cirugía antes de regresar a trabajar.

“Eso es lo que quiero, regresar a la actividad, amo mi trabajo, me gusta mucho lo que hago, el contacto con la gente, el servicio publico es una excelente oportunidad para poder ayudar a las personas… depende de otra cirugía que me van a llevar a cabo…” Elizabeth Montoya. Diputada MC en Sinaloa

Así lo dijo en entrevista a Ciro Gómez Leyva en Grupo Fórmula, luego del ataque del 28 de enero pasado en Culiacán, Sinaloa, por el cual ya tuvo una primera cirugía reconstructiva.

La diputada de Movimiento Ciudadano perdió un ojo además de que tiene lesiones en un pómulo y la nariz y su recuperación sigue tanto física como emocional, detalló en su primera entrevista a tres semanas de la agresión.

Diputada de MC herida en Sinaloa deberá someterse a cirugía antes de volver al Congreso (Congreso de Sinaloa )

Diputada de MC en Sinaloa señala ataque directo y descarta fuego cruzado

Elizabeth Montoya dijo de manera firme que fue una taque directo el ocurrido en Culiacán y descartó que el acto de violencia haya sido por haber estado en medio de fuego cruzado.

Agregó que es una persona de trabajo y que no había tenido amenazas previas.

“No, no me hace sentido para nada… (que haya sido fuego cruzado)” Elizabeth Montoya. Diputada MC en Sinaloa

Elizabeth Montoya no tiene idea de motivos del ataque

Sobre los motivos por los que habría sido atacada con su compañero de MC Sergio Torres, Elizabeth Montoya dijo que no tiene la menor idea.

“No sabemos nada… no tengo la menor idea…” Elizabeth Montoya. Diputada MC en Sinaloa

Al relatar lo que sucedió el día del ataque dijo que no le dio tiempo de asustarse y que se dio cuenta que había sido atacada cuando sintió que le sacudieron la cabeza y vio herido a su compañero Sergio Torres, no obstante, estuvo consciente la mayor parte del tiempo.

“No me dio oportunidad de asustarme… no sabia lo que estaba sucediendo” Elizabeth Montoya. Diputada MC en Sinaloa

¿Cómo está Sergio Torres, diputado de MC en Sinaloa?

Sergio Torres, diputado y líder de Movimiento Ciudadano en Sinaloa, sigue hospitalizado pero fue pasado a terapia intermedia, se reporta estable y con evolución favorable.

Elizabeth Montoya dijo que confía en que su compañero Sergio Torres “va a despertar” para seguir trabajando.