Carlos Torres Piña, titular de la Fiscalía de Michoacán, agradeció al diputado local del Movimiento del Sombrero, Carlos Bautista Tafolla, por permitir la búsqueda de cuerpos en su terreno y otros aledaños, a las afueras de Uruapan, Michoacán.

“Lo hacen en diferentes predios, no es un tema en específico… hay que agradecerle al diputado Tafolla por la apertura de que se hayan hecho este tipo de revisiones en su predio… desde el miércoles y jueves de la semana pasada y por el momento han sido cuatro cuerpos que se tienen en el Semefo y en las revisiones periciales… ” Carlos Torres Piña. Fiscal de Michoacán

El fiscal de Michoacán dijo a Azucena Uresti que estas búsquedas se hacen con el apoyo de la Comisión de Búsqueda y de colectivos de madres buscadoras.

Fiscal de Michoacán aclara que no hay señalamientos contra Tafolla por cuerpos en su terreno

Carlos Torres Piña aclaró que no hay sospechas o señalamientos contra Carlos Bautista Tafolla por los cuerpos encontrados en su terreno, el cual se anunció previamente por el político, que es un terreno deshabitado debido a la presencia del crimen organizado.

Cabe mencionar que el diputado local por el Movimiento del Sombrero señaló que esa situación que él dio a conocer la estaban usando en su contra, así como otros rumores incluidos falsos amoríos.

El fiscal dijo que son cuatro hasta ahora, que las búsquedas van a continuar y que al encontrarse en el Servicio Médico Forense (Semefo) van a confrontar la información con las cédulas de desaparecidos.

De la misma manera, informó que fue el propio Carlos Bautista Tafolla quien pidió que se sigan haciendo búsquedas en sus terreno y en otros aledaños.

Madres buscadoras se quejan de falta de acompañamiento de la Guardia Nacional a pesar de Plan Michoacán

María Eugenia Ruiz, integrante del colectivo de Madres Con Luz en el Corazón, dijo que en realidad los cuerpos no se encontraron en el terreno de Tafolla sino que el diputado les permitió pasar por su terreno para llegar al sitio donde encontraron los craneofacial y huesos.

Comentó que a pesar de las facilidades del diputado Tafolla, la búsqueda se había traslado al menos tres meses debido a temas de inseguridad.

Posteriormente fueron avisadas de que la búsqueda se haría el 26, 27 y 28 de noviembre pero solo el primer día tuvieron acompañamiento de la Guardia Nacional. Los días siguientes tuvieron acompañamiento de la policía estatal únicamente.

A pesar del Plan Michoacán, tras el asesinato de Carlos Manzo, acusaron que la situación para las personas buscadoras sigue igual pues no ven mayor apoyo a los colectivos.