Carlos Bautista Tafolla presentó en el Congreso de Michoacán la iniciativa que bautizó como Ley Manzo; sin embargo, el diputado del PRD, Conrado Paz, afirma que él la presentó primero.

La iniciativa incluye 10 propuestas referente a la seguridad, entre las cuales insta a dar seguridad federal obligatoria a los alcaldes amenazados, como Carlos Manzo asesinado el 1 de noviembre.

Diputado del PRD afirma que Carlos Bautista Tafolla recicló iniciativa Ley Manzo

Tras presentar la iniciativa de Ley Manzo, el diputado del PRD, Conrado Paz Torres, acusó a Carlos Bautista Tafolla de reciclar una propuesta que hizo en marzo antes del asesinato del alcalde.

Acorde con lo explicado por Conrado Paz, Carlos Bautista Tafolla debería poner mayor atención en sesiones, ya que el punto de aumentar la pena contra quienes ataquen a funcionarios la presentó junto a otros legisladores.

Dicha acusación la llevó a redes sociales, en donde Conrado Paz publicó que el Congreso de Michoacán no va a reciclar iniciativas o repetir lo presentado, sino a legislar con seriedad y levantar la voz por toda la ciudadanía.

La iniciativa que menciona Conrado Paz reforma el artículo 135 Bis del Código Penal de Michoacán y en la misma establece imponer una pena máxima cuando se lleve a cabo una venganza por profesión, como contra policías.

Diputado del PRD acusa a Carlos Bautista Tafolla de ser un oportunista

Durante su participación en el Congreso de Michoacán, el diputado del PRD también señaló a Carlos Bautista Tafolla de ser un oportunista que busca “sacar raja política de la tragedia”.

Tal como expresó Conrado Paz, Carlos Bautista Tafolla no debería aprovecharse de la situación de inseguridad para fines políticos, menos con iniciativas recicladas como la Ley Manzo que sólo alargan las sesiones.

Mientras que en su mensaje de redes sociales, Conrado Paz apuntó que Carlos Bautista Tafolla también utiliza el Congreso de Michoacán como un trampolín en vez de trabajar por Uruapan.

Carlos Bautista Tafolla no respondió a la acusación realizada durante la sesión del miércoles 10 de diciembre en el Congreso de Michoacán, de quien también fue parte del Movimiento del Sombrero.