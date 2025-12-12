Carlos Bautista Tafolla, diputado independiente en Michoacán, presentó ante el Congreso del Estado las 10 iniciativas que forman parte de la Ley Manzo, inspirada en el asesinato del alcalde Carlos Manzo.

Dicha propuesta tiene como objetivo principal garantizar la protección de los ediles que se encuentren amenazados por el crimen organizado, proponiendo mecanismos de reacción inmediata por parte de la Federación.

🔴Carlos Bautista Tafolla presenta la “Ley Manzo” con medidas clave



El diputado del Movimiento del Sombrero en Michoacán presentó la propuesta de Ley Manzo, integrada por medidas dirigidas a fortalecer la seguridad y la procuración de justicia.



“Esos que defendieron causas… pic.twitter.com/TwTiR7nP6b — Azucena Uresti (@azucenau) December 12, 2025

¿Cuáles son las 10 iniciativas que forman parte de la Ley Manzo? Lo que propone Carlos Bautista Tafolla

Desde el Congreso, el diputado Carlos Bautista Tafolla presentó las cuatro primeras reformas de alcance federal y seis propuestas de alcance estatal que formarán parte de las medidas e iniciativas que integran la Ley Manzo:

(Federal): Seguridad federal obligatoria para alcaldes amenazados Secretaria de la Defensa agilice trámites para armarse en legítima defensa Penas severas por homicidio, feminicidio, secuestro, sin importar edad Cárcel a familiares que encubran delincuentes con penas de 10-20 años (Estatal): Penas más severas a quien asesine a un edil en Michoacán con penas de 35 a 65 años Candidaturas independientes sin tantas trabas Fiscalía obligada a dar avances públicos Cárcel a familiares que encubran delincuentes de 10-20 años en Michoacán Cero tolerancias a uniformes o vehículos falsos usados por delincuentes Dos acuerdos más para que su nombre quede grabado en la historia

Carlos Bautista Tafolla destacó que el nombre de Carlos Manzo merece ser inmortalizado en una ley en su honor, a fin de que las nuevas generaciones sepan que en “Michoacán nació un héroe”.