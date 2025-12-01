Carlos Bautista Tafolla, diputado local por el Movimiento del Sombrero en Michoacán, acusó que lo quieren ensuciar a fin de doblarlo.

“Cuando el sistema te quiere doblar, primero te ensucia. Y cuando no te puede comprar intenta desaparecerte” Carlos Bautista Tafolla. Diputado local por el Movimiento del Sombrero

No obstante, recordó que su amigo Carlos Manzo le advirtió que eso iba a pasar por querer hacer las cosas bien.

Y es que el integrante del Movimiento del Sombrero acusó que en estos días lo han querido señalar de diversas situaciones, pero aseguró que ha entrado a la política sin ensuciarse.

Carlos Bautista Tafolla señala que le han inventado amoríos y más por estar en política

Carlos Bautista Tafolla recordó que han querido tergiversar situaciones como la aparición de cadáveres en un terreno familiar arrebatado por la delincuencia o incluso que le han aparecido falsos amoríos.

Dijo que los señalamientos de que no sabe legislar o no apoya a la gente no son nuevos en las campañas de desprestigio de en México.

Carlos Bautista Tafolla se diferencia de otros políticos: “mi sueño no es vivir de la política”

Carlos Bautista Tafolla también recordó que no está en la política por ambición y que dejará de servir hasta que el pueblo lo decida, de la misma manera que lo eligió con votos.

“Mi sueño fue ser diputado, no vivir de la política”

Ante ello, aseguró que no se ha convertido en los políticos que se manchan al entrar en la política y que ante los inventos, estará para las personas que creen en él.

También les pidió a los ciudadanos dudar y cuando ello ocurra que pregunten e investiguen.