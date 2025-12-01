Carlos Manzo, alcalde de Uruapan asesinado, habría informado sobre la presencia de un cráneo cerca del predio vinculado a Carlos Bautista Tafolla, diputado del Movimiento del Sombrero.

María Eugenia Ruíz, representante del colectivo Madres con una Luz en el Corazón, reveló que el alcalde Carlos Manzo tenía conocimiento del cráneo encontrado en el predio vinculado a Tafolla.

Hallan cuatro cuerpos en predio vinculado a Tafolla; diputado advierte posibles nuevos hallazgos ( Eduardo Díaz/SDPnoticias)

En entrevista con Azucena Uresti, la representante de Madres con una Luz en el Corazón aseguró que quién les notificó del cráneo en el predio cercano a Tafolla fue el propio Carlos Manzo.

Según la madre buscadora, Carlos Bautista Tafolla le habría dicho a Carlos Manzo sobre la presencia de un cráneo en un predio cerca de su huerta, y el mismo alcalde fue quien le notificó al colectivo.

María Eugenia Ruíz resaltó que el cráneo no estaba en tierras del diputado Tafolla, pero tuvieron que pasar por su predio para llegar al sitio donde se encontraba, que no es privado, sino público.

En ese predio, las Madres con una Luz en el Corazón habrían encontrado cuatro cuerpos en descomposición, que los peritos de la Fiscalía de Michoacán levantaron para hacer las investigaciones correspondientes.