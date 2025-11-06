Carlos Bautista Tafolla, diputado local del Movimiento del Sombrero, reveló que teme por su seguridad luego del asesinato del alcalde Uruapan, Carlos Manzo, en Michoacán.

En entrevista con José Cárdenas, el diputado Carlos Bautista Tafolla comentó que ya ha tenido varios atentados contra su vida por las denuncias que hace, pero “hay que aguantar”.

Visiblemente afectado, Carlos Bautista Tafolla, diputado del Movimiento del Sombrero, reveló que teme por su seguridad y comentó que no es el único que tiene miedo.

“Pues qué más queda. Todos tenemos tenemos, pero hay que aguantarnos”. Carlos Bautista Tafolla, diputado del Movimiento del Sombrero

Cabe mencionar que hace poco, Carlos Bautista Tafolla reveló que tras el asesinato de Carlos Manzo circula una lista con amenazas de muerte contra otros miembros del Movimiento del Sombrero.

Respecto a la ratificación de Grecia Quiroz como nueva alcaldesa de Uruapan tras el asesinato de Carlos Manzo, Carlos Bautista Tafolla dijo que tiene todo su respaldo y no dudó en proponerla.

Asimismo, Carlos Bautista Tafolla señaló que el Congreso de Michoacán no pudo haber tomado una mejor decisión que designar a Grecia Quiroz como alcaldesa, pues representa todos su valores.