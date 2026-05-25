El Hospital Regional “Lic. Adolfo López Mateos” del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) realizó en menos de 24 horas un trasplante de córnea a un paciente de 83 años, con lo que logró evitar la pérdida total de la vista.

El derechohabiente, originario de Guanajuato y con un solo ojo funcional, ingresó al hospital el pasado 13 de marzo con diagnóstico de perforación en el ojo izquierdo.

Debido a la gravedad del caso, fue atendido de inmediato por el área de Oftalmología y sometido a valoraciones preoperatorias y preanestésicas, ya que existía un alto riesgo de perder la visión.

ISSSTE y IMSS coordinan trasplante urgente para salvar la visión de paciente

Ante la emergencia, personal médico y administrativo activó el protocolo de búsqueda y asignación prioritaria de tejido corneal. La córnea fue localizada en el Centro Médico Nacional “La Raza” del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), desde donde se gestionó su traslado inmediato al Hospital Regional “Lic. Adolfo López Mateos”.

El tejido llegó alrededor de las 18:00 horas del mismo día y, tras confirmar las condiciones clínicas del paciente, el equipo multidisciplinario inició la cirugía a las 23:00 horas. La intervención concluyó exitosamente a las 02:00 horas del 14 de marzo.

La coordinadora de Donación de Órganos y Tejidos con fines de trasplante del hospital, Melissa Estephani Díaz Mejía, destacó que la rapidez de la atención fue determinante para preservar la vista del paciente.

En estos casos, la oportunidad de atención impacta directamente en la calidad de vida del paciente. De no haberse realizado la cirugía en el momento indicado, existía un riesgo real de perder la visión. Melissa Estephani Díaz Mejía, coordinadora de Donación de Órganos y Tejidos.

Paciente de 83 años fue dado de alta tras recuperación favorable en el ISSSTE

Díaz Mejía también reconoció la coordinación entre el hospital y el Centro Nacional de Trasplantes (Cenatra), así como el apoyo del personal de ambulancias encargado del traslado oportuno del tejido corneal.

Tras varias semanas de recuperación, el paciente fue dado de alta el 14 de abril y actualmente continúa con revisiones médicas programadas en el servicio de Oftalmología para supervisar su evolución clínica.

El ISSSTE destacó que este tipo de procedimientos forman parte del fortalecimiento de la atención médica especializada impulsada a nivel federal, con el objetivo de garantizar servicios de salud oportunos y de calidad para la derechohabiencia.