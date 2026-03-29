La familia de María del Rosario, maestra que fue asesinada al interior de la preparatoria privada Anton Makarenko en Lázaro Cárdenas, en el estado de Michoacán, pide justicia por su feminicidio.

Fue el martes 24 de marzo de 2026, cuando un estudiante de 15 años, identificado como Osmar “N”, provocó una balacera al interior de la institución educativa en Michoacán, provocando la muerte de dos mujeres.

Piden justicia para María del Rosario tras feminicidio; agresor sería juzgado como menor de edad

En entrevista con la periodista Michelle Rivera para Grupo Fórmula, familiares de María del Rosario exigieron justicia a las autoridades de Michoacán por su feminicidio.

De acuerdo con la hermana de la maestra, ninguna autoridad les ha informado cómo marcha el avance de las investigaciones a casi una semana de lo sucedido.

Por tal motivo, desconocen el tiempo en prisión que las autoridades podrían dictaminar en su fallo contra el agresor de 15 años, ni tampoco el sitio donde pagaría su condena.

La familia de María del Rosario aseveró que hasta el momento la información que tienen la han obtenido a través de los medios de comunicación, la cual señala que el feminicida de la maestra podría pasar únicamente tres años en la cárcel pese a la gravedad del delito.

Esto debido a que Osmar “N” es menor de edad, por lo que las autoridades estarían imposibilitadas para llevar a cabo un juicio como adulto en su contra.

De esta manera piden a las autoridades que ejerza todo el peso de la ley para que no exista impunidad en el feminicidio de María del Rosario.

Estudiante que mató a sus maestras en preparatoria de Lázaro Cárdenas, Michoacán (Especial)

Audiencia contra feminicida de María del Rosario será el 30 de marzo; Michoacán buscará impulsar reforma contra menores de edad

Puntualmente, autoridades de Michoacán informaron que Osmar “N” volverá a sostener una audiencia en su contra el lunes 30 de marzo de 2026.

Según la investigación, el agresor habría planeado asesinar a compañeras de clase, en lugar de las dos trabajadoras de la institución educativa.

En este sentido, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, dio a conocer que buscará impulsar una reforma para que los menores de edad, que cometan delitos de alto impacto a conciencia, sean juzgados como adultos.