La Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán reveló que el adolescente identificado como Osmar “N”, de 17 años, remató a una maestra tras el ataque del pasado 24 de marzo en la preparatoria Anton Makarenko, del municipio de Lázaro Cárdenas.

Mientras las investigaciones siguen, la Fiscalía de Michoacán también indaga por posible adiestramiento en armas, ya que en el video del ataque se puede ver al adolescente manejar el arma con facilidad.

Lo que también ha impulsado que familiares de las maestras solicitaron a la Fiscalía de Michoacán más peritajes debido a lo violento del ataque.

Tras disparos adolescente remató a una maestra en ataque en Lázaro Cárdenas

En conferencia de prensa el fiscal general del estado de Michoacán, Carlos Torres Piña precisó que durante el ataque en la preparatoria de Lázaro Cárdenas, Osmar “N” remató a una maestra.

De acuerdo a la pruebas en video, se puede observar al adolescente primero atacar a la maestra Tatiana B., de 37 años, para luego ir en contra de la coordinadora académica Rosario S., de 36 años, tras abatir a las docentes, se ve a Osmar “N” “remata a la maestra ya estando en el suelo”.

“La maestra, que de acuerdo al video es atacada primeramente, posterior a la segunda agresión, este joven remata a la maestra, que ya está muerta en el suelo”. Carlos Torres Piña, titular de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán

Ante los detalles revelados sobre el caso de Osmar “N” en la investigación complementaria dentro del plazo que les dio el juez de control, la violencia escala a otro nivel, lo que ha hecho que familiares de la víctimas solicitaran más peritajes debido a lo violento del ataque.

“Las víctimas solicitaron que se ampliará lo que son los peritajes, sobre todo de la necropsia, porque se cree que dentro del actuar de este joven existió mucha violencia, mucha alevosía”. Carlos Torres Piña, titular de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán

Sepultan a maestras víctimas de balacera en Lázaro Cárdenas, Michoacán (Eduardo Díaz/SDPnoticias)

Fiscalía de Michoacán investiga posible adiestramiento de armas en adolescente

Tras la solicitud de los familiares de las maestras víctimas en Lázaro Cárdenas ante la violencia del adolescente, la Fiscalía de Michoacán investiga el posible adiestramiento de armas de Osmar “N”.

Sin embargo, hasta el momento, la Fiscalía de Michoacán no ha podido determinar el origen del arma utilizada por el adolescente, por lo que buscan ubicar el teléfono celular del menor con la posibilidad de encontrar más indicios.

“No hemos podido localizar el celular, la familia no ha proporcionado más datos, que esto nos llevaría a una investigación más amplia para saber si en el caso de Lázaro hubiera algún grupo con estas características e influencias”. Carlos Torres Piña, titular de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán

Además de que también el fiscal de Michoacán precisó igual se indaga si el adolescente actuó bajo la influencia de alguna cultura extremista, pues se sabe que Osmar “N” pertenecía a un grupo de incels.