Maru Campos acusó a la presidenta Claudia Sheinbaum de mantener un “doble discurso” en torno a la presunción de inocencia, al señalar que mientras en Sinaloa se exige respeto al debido proceso, en Chihuahua se ha generado una condena política anticipada por el operativo con presunta participación de agentes de la CIA.

“Ya dio por sentado y ¿dónde está la presunción de inocencia? Perdón, así sea la presidenta de la República, perdón Doctora Claudia Sheinbaum, ¿dónde está la presunción de inocencia? ¿Qué pruebas?” Maru Campos, gobernadora de Chihuahua

La gobernadora de Chihuahua a Claudia Sheinbaum de persecución política y pidió trato equitativo, mientras Morena impulsa movilizaciones y un posible juicio político en su contra por permitir injerencia extranjera.

“¿Dónde está ese hecho que le hace a ella pensar que yo sabía que había gente norteamericanos? Es lo que te digo, normalizamos las cosas, no salimos a defendernos. Hoy pasa con Maru y mañana con quién y después con quién y entonces este país por eso se está cayendo a pedazos.” Maru Campos, gobernadora de Chihuahua

Maru Campos acusa persecución política por caso CIA en Chihuahua

En entrevista con Ciro Gómez Leyva, Maru Campos cuestionó que mientras el oficialismo exige pruebas y respeto al debido proceso para funcionarios vinculados al caso de Rubén Rocha Moya en Sinaloa, en Chihuahua ya existe una condena mediática y política anticipada por el operativo donde presuntamente participaron agentes estadounidenses de la CIA.

“¿Dónde está la presunción de inocencia?”, lanzó la gobernadora Maru Campos contra Claudia Sheinbaum al referirse a los señalamientos en contra de su administración.

La polémica contra Maru Campos surgió después de que la Fiscalía General de la República iniciara investigaciones por el presunto ingreso y participación de agentes de la CIA en operativos contra laboratorios clandestinos en territorio chihuahuense.

Por su parte, Morena promovió movilizaciones y un posible juicio político contra la gobernadora panista de Chihuahua, acusándola de permitir injerencia extranjera.

Finalmente, la presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo que “a nadie se le persigue sin pruebas”, aunque reiteró que la participación de agentes extranjeros en México debe apegarse a la Constitución y a la Ley de Seguridad Nacional.