Osmar “N”, alumno de 15 años que asesinó a dos maestras en la preparatoria privada Anton Makarenko en Lázaro Cárdenas, Michoacán, fue vinculado a proceso por el delito de feminicidio.

Lo anterior, luego de que el martes 24 de marzo de 2026, Osmar “N” desató una balacera al interior de su escuela en Michoacán, causando la muerte de dos maestras.

Juez vincula a proceso a Osmar “N” y le dicta internamiento preventivo

El lunes 30 de marzo, la Fiscalía de Michoacán informó a través de un comunicado que un juez federal determinó la vinculación a proceso de Osmar “N”, tras acreditar las pruebas presentadas en su contra por el delito de doble feminicidio.

Asimismo, el juzgador también dictó la medida cautelar de internamiento preventivo en contra del estudiante de 15 años, por lo que permanecerá recluido dentro del Centro de Internamiento para Adolescentes y Adultos Jóvenes de Michoacán.

Atacante de Lázaro Cárdenas, Michoacán, ya tiene fecha de nueva audiencia (Eduardo Díaz/SDPnoticias)

Tras la continuación de la audiencia contra Osmar “N”, se estableció un plazo de un mes para el cierre de la investigación complementaria, con lo que será a finales de abril cuando el adolescente comparezca nuevamente ante las autoridades.

Según indicó la Fiscalía de Michoacán, las indagatorias señalan que Osmar “N” llegó a la preparatoria Anton Makarenko en Lázaro Cárdenas con un estuche de guitarra, de donde sacó el arma con la que perpetró el ataque.

Así, las autoridades lo señalan por su responsabilidad en el feminicidio de las maestras María Del Rosario y Tatiana “B”, quienes murieron al interior de la institución educativa.