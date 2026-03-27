El imputado Osmar “N”, por la balacera en Lázaro Cárdenas, Michoacán, volverá a audiencia el 30 de marzo de 2026.

Unos detalles filtrados de la investigación sobre el imputado, señalan que el estudiante de la preparatoria “Anton Makarenko” planeó el ataque contra sus compañeras, no las maestras que terminó asesinando.

Audiencia de Osmar “N” por la balacera en Lázaro Cárdenas se reanudará el 30 de marzo

Tras la audiencia inicial contra Osmar “N” por el asesinato de dos maestras en la preparatoria “Anton Makarenko”, su proceso se reanudará el 30 de marzo de 2026.

Mientras tanto, autoridades dictaron prisión preventiva para el estudiante que se encuentra en la Unidad Especializada para Adolescentes y Adultos Jóvenes de Michoacán.

Por otra parte, entre las filtraciones de la investigación se dice que el ataque del imputado no era sobre las maestras, María del Rosario Sagrero Chávez y Tatiana Madrigal, sino contra sus compañeras.

Sepultan a maestras víctimas de balacera en Lázaro Cárdenas, Michoacán (Eduardo Díaz/SDPnoticias)

Según testimonios, las maestras de la preparatoria en Lázaro Cárdenas intentaron detener al asesino, por lo que fueron ellas las que recibieron los impactos de bala.

De lo que se sabe, es que una de las maestras recibió una ráfaga de 7 balazos, luego de que intentó ocultarse detrás de un mostrador en la entrada de la preparatoria.