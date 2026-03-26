Defensa de Osmer H, el autor de la balacera en Lázaro Cárdenas, consiguió la duplicidad del término constitucional, por lo que su audiencia fue aplazada; recibe internamiento preventivo.

Pese a esto, alrededor de las 10:30 horas comenzó la audiencia inicial, en la que la Fiscalía General del Estado de Michoacán le imputó los delitos de feminicidio y portación de armas.

El martes 24 de marzo, Osmer de 15 años, disparó a dos profesoras de la preparatoria privada Anton Makarenko en el municipio de Lázaro Cárdenas, Michoacán.

Balacera en preparatoria de Lázaro Cárdenas: atacante recibe internamiento preventivo

Un juez certificado dictó como medida cautelar el internamiento preventivo de Osmer, por la balacera en Lázaro Cárdenas de la que sería autor y que provocó la muerte de dos profesoras.

Osmer se quedará internado hasta que se lleve a cabo la continuación de su audiencia de vinculación a proceso el lunes 30 de marzo a las 9:00 horas.

A petición de la defensa se solicitó la duplicidad del término constitucional conforme a la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, plazo legal que fue concedido.

Debido a la medida cautelar, Osmer se quedará en la Unidad Especializada para Adolescentes y Adultos Jóvenes en el que se encuentra detenido desde la balacera en Lázaro Cárdenas.

Estudiante que mató a sus maestras en preparatoria de Lázaro Cárdenas, Michoacán (Especial)

Lo que se sabe de la audiencia de hoy jueves 26 de marzo es que fue presidida por un juez certificado en justicia penal para adolescentes y que el atacante estaba acompañado de su mamá.

Fiscalía imputa feminicidio y posesión de armas por balacera en Lázaro Cárdenas

La Fiscalía de Michoacán presentó la imputación de feminicidio y portación de arma de uso exclusivo del Ejército, con agravio a la sociedad contra el autor de la balacera en Lázaro Cárdenas.

Tal como narra la Fiscalía de Michoacán, el adolescente transportó el arma -que presumió en redes sociales- desde su hogar a la escuela en un estuche de guitarra, la mañana del martes 24 de marzo.

El arma corresponde a un rifle de asalto calibre 5.56, el cual disparó en contra de las profesoras Tatiana Madrigal y María del Rosario Sagrero; ambas murieron de un disparo en la cabeza.