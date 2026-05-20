Oksana Gracheva, mujer rusa de 31 años, fue encontrada muerta dentro de una casa en Apodaca, Nuevo León.

De acuerdo con las autoridades, el cuerpo de la mujer rusa fue hallado en estado de descomposición y ya investiga el hecho.

Hallan cuerpo de Oksana Gracheva en casa de Apodaca, Nuevo León

La Secretaría de Seguridad Pública de Apodaca, Nuevo León, informó el hallazgo del cuerpo de Oksana Gracheva dentro de un domicilio del municipio.

De acuerdo con el informe, el hallazgo se realizó luego de que vecinos reportaran olores fétidos provenientes de un domicilio ubicado entre las calles Josefa Madrigal y Leona Vizcaya de la colonia Mujeres Ilustres.

Al lugar arribaron elementos de la policía local, así como peritos, quienes realizaron el levantamiento de pruebas, así como del cuerpo de la mujer rusa.

Según medios locales, el cuerpo de Oksana Gracheva se encontraba en un estado de descomposición de entre 8 y 11 días.

Hasta el momento se desconocen las causas de la muerte de Oksana Gracheva, de 31 años de edad; el caso es investigado por la Fiscalía Especializada en Feminicidios y Delitos Cometidos contra las Mujeres en Nuevo León.

Oksana Gracheva estuvo desaparecida por más de 10 días en 2022

Oksana Gracheva, mujer rusa hallada muerta en Apodaca, Nuevo León, el 19 de mayo, estuvo desaparecida por más de 10 días en 2022.

La Agencia Especializada de Investigación, a través del Grupo Especializado de Búsqueda Inmediata, compartió el reporte de búsqueda de búsqueda de la joven de 28 años de edad para solicitar ayuda para su localización.

Reporte de búsqueda de Oksana Gracheva en 2022 (Adriana Garcino / Facebook)

De acuerdo con la ficha, Oksana Gracheva había sido vista por última vez el 24 de noviembre de 2022 en la colonia Cañada Blanca del municipio de Guadalupe.

Posteriormente, la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León aseguró que la mujer de origen ruso fue localizada con vida el 6 de diciembre del mismo año en el municipio de Juárez.