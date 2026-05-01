El jueves 30 de abril se realizó la audiencia complementaria contra Osmar ’N’ y seguirá internado tras atacar a dos maestras dentro de una preparatoria Lázaro Cárdenas, Michoacán.

Osmar es señalado por el doble feminicidio de las maestras Tatiana Madrigal y María del Rosario Sagrero, así como por portación de armas de uso exclusivo de fuerzas federales.

Alfredo Ramírez Bedolla, gobernador de Michoacán, cree que el caso de Osmar ‘N’ va a dejar un precedente en el sistema de justicia del estado.

Osmar ’N’ seguirá internado tras ataque contra maestras en Michoacán

Un juez especializado en justicia penal para adolescentes del Poder Judicial de Michoacán, determinó que Osmar permanecerá internado en la Unidad Especializada para Adolescentes “Lic. Omar Montes Juárez” en Morelia.

Se ratificó la medida cautelar impuesta a finales de marzo, tras acreditarse la presunta participación de Osmar en el feminicidios de dos docentes de la preparatoria Antón Makárenko.

Estudiante que mató a sus maestras en preparatoria de Lázaro Cárdenas, Michoacán (Especial)

Osmar estuvo acompañado de su madre y abogado; la audiencia fue privada debido a que es menor de edad y no se han revelado detalles de la investigación complementaria.

La siguiente audiencia de Osmar se realizará el jueves 28 de mayo.

Por otro lado, la preparatoria Antón Makárenko retomó sus actividades escolares y contrató una empresa de seguridad privada para prevenir incidentes.

Gobernador de Michoacán asegura que el caso de Osmar debe dejar un precedente

Alfredo Ramírez Bedolla refirió al medio Mi Morelia, que el caso de Osmar debe dejar un precedente en la justicia en Michoacán, por lo que pide a las autoridades actuar conforme a derecho.

El gobernador de Michoacán describió los delitos de Osmar como actos hechos con “alevosía, ventaja y saña”.

Osmar es juzgado como menor infractor, como lo determina la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes.

Por lo que su sentencia será mínima a pesar de la gravedad de los delitos que cometió el pasado 24 de marzo dentro de la preparatoria en la que estudiaba.