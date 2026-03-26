El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, anunció una reforma para que se pueda juzgar a menores como adultos en delitos de alto impacto, como homicidios.

“En el momento que tenemos información de que hay consciencia, de que sabe lo que está haciendo [..] debe ser tratado como un delito de alto impacto y un delito de homicidio”. Alfredo Ramírez Bedolla, gobernador de Michoacán

La iniciativa se menciona a dos días del asesinato de dos profesoras en una preparatoria privada en el municipio Lázaro Cárdenas, perpetrado por un adolescente de 15 años.

En los últimos años y ante la imposibilidad de juzgar a un menor por homicidio, el crimen organizado ha reclutado a jóvenes, como se vio también en el asesinato de Carlos Manzo.

Acusado por balacera en Lázaro Cárdenas recibiría hasta 7 años de custodia (Michelle rojas)

Alfredo Ramírez Bedolla impulsa reforma para que menores sean juzgados como adultos

Para medios de comunicación, Alfredo Ramírez Bedolla adelantó que presentará una reforma para que los menores sean juzgados como adultos, ya que saben el daño que hacen en delitos de homicidio.

Alfredo Ramírez Bedolla apuntó que impulsarán la reforma a nivel federal para que los casos de menores procedan como adultos debido a las leyes federales.

Por lo mismo, apuntó que enviará una iniciativa al Congreso de la Unión para que se reforme el Código Penal Federal y que se obtenga justicia sin impunidad.

El gobernador apuntó que esta reforma es una solicitud realizada por la misma ciudadanía y las familias de las víctimas de la balacera en Lázaro Cárdenas el 24 de marzo.

Referente al agresor, Osmar H. de 15 años, Alfredo Ramírez Bedolla espera que los jueces logren enjuiciarlo, como habría ocurrido en otras ocasiones.

Agresor que impulsa reforma para juzgar a menores tendría internamiento de 3 a 5 años

La reforma se busca tras el asesinato de dos profesoras a manos de un joven de 15 años, quien sólo recibiría una detención en un centro para menores de hasta 3 años.

Esto con base en la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes que define las medidas de internamiento para los menores, que para los de 14 a 16 años, corresponde dicha sanción.

Por el delito de homicidio calificado, violación tumultuaria o secuestro, así como trata de personas o delincuencia organizada, la medida de internamiento no puede ir más allá de los cinco años.

La Fiscalía de Michoacán imputó al agresor de Lázaro Cárdenas los delitos de posesión de arma y feminicidio, por lo que el juez puede imponer hasta dos medidas de sanciones.

Sin embargo las mismas no pueden considerar dos privaciones de libertad de manera simultánea.