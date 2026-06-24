Nancy Nápoles, presidenta municipal de Tenancingo, Estado de México, enfrenta nuevas contradicciones en torno a su presunto secuestro.

“Los reconozco, ella, Karla, iba manejando y su hermano iba de copiloto…” Nancy Nápoles, presidenta municipal de Tenancingo, Estado de México

Aunque públicamente negó conocer a los dos vinculados a proceso como sus agresores, en su declaración oficial Nancy Nápoles reconoció a Karla Valeria N y Víctor Manuel N, lo que coincide con la versión de un testigo clave.

Además, otro testigo, Luis R, reveló que fue invitado a participar en un supuesto auto secuestro, reforzando las sospechas de simulación y las inconsistencias detectadas por la Fiscalía del Estado de México.

Acceden a carpeta de investigación de Nancy Nápoles

El equipo de periodistas de Ciro Gómez Leyva tuvo acceso a la investigación que lleva la Fiscalía del Estado de México contra Nancy Nápoles. La investigación detectó declaraciones inconsistentes y la versión de testigos que contradicen a la presidenta municipal de Tenancingo, al menos en cuanto a lo que ha dicho en entrevistas.

“Los reconozco, ella, Karla, iba manejando y su hermano iba de copiloto…”, dijo en su declaración oficial Nancy Nápoles. No obstante, en entrevista conel mismo periodista dijo el 23 de junio “yo no reconozco a esa personas como quienes me levaron … ni las conozco… yo nunca los ví”.

Para las autoridades, la declaración formal de la presidenta municipal de Tenancingo, Estado de México, coincide con la del principal testigo, que sería uno de los secuestradores, sobre que sí se conocían.

Nancy Nápoles conocería a sus secuestradores desde la campaña

De acuerdo con las declaraciones en la carpeta de investigación, Nancy Nápoles conocería a Víctor Manuel N y Karla Valeria N desde su campaña electoral.

“Ese reconocimiento, para la autoridad… coincide con la narrativa…. de uno de los secuestradores que ha servido de testigo… para ella no le eran ajenos estos dos personajes de acuerdo con la investigación de la Fiscalía estatal…”, narró la periodista Miriam Moreno, en el programa de Ciro Gómez Leyva.

Testigo revela planeación de auto secuestro

Además del principal testigo que sería uno de los supuestos secuestradores, hay otro testigo de nombre Luis R, dijo que fue invitado a realizar una simulación de secuestro por parte de un hombre de nombre Christian.

Christian sería la tercera persona secuestradora que iba en el auto rojo del video del secuestro, fue quien se bajó para llevarse a Nancy Nápoles y quien hace que las llaves de la presidenta municipal caigan al suelo.

A Luis R lo invitaron el 8 de mayo pasado a simular un auto secuestro, el cual se llevó a cabo el 31 de mayo. Él rechazó la propuesta.

Las declaraciones de Luis R también coincidirían con lo que ha dicho el testigo principal.

Además, las sábanas de los registros telefónicos revelan usaron sus celulares para llamar a familiares de la alcaldesa para pedir los 40 millones de pesos

También usaron el mismo vehículo propiedad de uno de los secuestradores, lo que revelaría que no eran “secuestradores profesionales”.