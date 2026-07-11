Nancy Nápoles continuará desempeñándose como alcaldesa de Tenancingo a pesar del proceso judicial que enfrenta en el Estado de México (Edomex) por la presunta participación en la simulación de su secuestro.

De acuerdo con la información, la situación jurídica de Nancy Nápoles se determinará hasta el próximo 9 de enero de 2027, pues un juez dictó un periodo de seis meses para terminar con las investigaciones.

Nancy Nápoles es imputada por su autosecuestro, pero continuará como alcaldesa de Tenancingo

Durante una audiencia celebrada el pasado jueves 9 de julio, un juez vinculó a proceso a Nancy Nápoles por el delito de simulación de secuestro.

Sin embargo, se mantendrá como alcaldesa de Tenancingo hasta 2027.

Nancy Nápoles es imputada por su autosecuestro (Nancy Nápoles / Facbook)

La audiencia se habría celebrado a puerta cerrada a petición de Nancy Nápoles y, tras la imputación, se determinó que la alcaldesa puede seguir su proceso judicial en libertad, aunque con otras medidas cautelares.

El juez otorgó un plazo de seis meses para el desahogo de pruebas. Durante este tiempo, Nancy Nápoles debe acudir a firmar ante la autoridad cada mes, dentro de los primeros cinco días.

Nancy Nápoles enfrenta una segunda investigación por desvío de recursos de Tenancingo

Además de la simulación de su secuestro, la alcaldesa Nancy Nápoles enfrenta una segunda investigación por el desvío de recursos públicos del municipio de Tenancingo, que asciende a 40 millones de pesos.

Las informaciones señalan que Nancy Nápoles habría simulado su secuestro para pedir un rescate, que presuntamente se pagaría con dinero del erario. Con esta cifra se justificaría el desvío de millones de pesos.