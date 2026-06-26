Nancy Nápoles, quien continúa en funciones como presidenta municipal de Tenancingo, Estado de México, reapareció entregando playeras de la Selección Mexicana en medio de la polémica por la investigación que enfrenta por un presunto secuestro simulado y un posible desvío de 40 millones de pesos.

A través de un video publicado en sus redes sociales, la alcaldesa mostró parte de las playeras que repartiría entre habitantes del municipio en distintos puntos de Tenancingo.

“Ya llevo aquí las playeras. Vamos a estar en el crucero de Atotonilco, Teotla y Tierra Blanca. Entonces, si ustedes viven por ahí, ahí nos vemos. Pero dense prisa porque llevamos poquitas y nos vamos a estar moviendo a otros puntos para que alcancen muchos ciudadanos” Nancy Nápoles, alcaldesa de Tenancingo

🤨 Alcaldesa acusada de simular secuestro para tapar desfalco regala playeras del ‘Tri’



La presidenta municipal de Tenancingo, Nancy Nápoles, quien se encuentra en el ojo del huracán tras ser acusada de orquestar un presunto autosecuestro para encubrir un desvío de 40 millones… pic.twitter.com/96lKfWKbx4 — Político MX (@politicomx) June 26, 2026

La entrega de playeras ocurrió el pasado 25 de junio de 2026 y fue difundida por la propia Nancy Nápoles en sus redes sociales.

Nancy Nápoles pide un kilo de ayuda a cambio de playeras de la Selección Mexicana

Como requisito para recibir una playera, Nancy Nápoles pidió a los habitantes de Tenancingo llevar un kilo de arroz o frijol, con el argumento de que los alimentos serían destinados a familias en situación vulnerable.

Además, solicitó una copia de la credencial de elector del Instituto Nacional Electoral (INE) para verificar que los beneficiarios fueran residentes del municipio.

“No olviden llevar su kilo de ayuda para destinarlo a familias vulnerables y también su copia del INE para confirmar que son ciudadanos” Nancy Nápoles, alcaldesa de Tenancingo

Posteriormente, Nancy Nápoles compartió fotografías en redes sociales donde aparece junto a ciudadanos que recibieron las playeras de la Selección Mexicana, situación que generó críticas entre habitantes de Tenancingo, quienes cuestionaron el origen de los recursos utilizados para adquirir los jerseys deportivos.

Investigación contra Nancy Nápoles continúa pese a entrega de playeras

Aunque la presidenta municipal encabezó esta entrega de playeras de la Selección Mexicana, las investigaciones en su contra continúan abiertas por parte de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM).

Las indagatorias buscan esclarecer la presunta simulación de su secuestro, así como un posible desfalco de 40 millones de pesos en perjuicio del Ayuntamiento de Tenancingo.

De manera paralela, Morena inició un procedimiento interno para suspender sus derechos partidarios, mientras continúan las investigaciones sobre el caso.