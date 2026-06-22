Nancy Nápoles, alcaldesa de Tenancingo, Estado de México, difundió un video para desmentir las acusaciones de la Fiscalía mexiquense que la señalan de haber fabricado un autosecuestro.

En las imágenes se observa a Nápoles vestida de rosa dentro de un auto color arena junto a su madre y hermana, cuando un hombre armado la obliga a descender y subir a otro vehículo rojo en el Estado de México.

Aunque el material busca respaldar su versión, en redes sociales surgieron críticas por la aparente falta de reacción de sus familiares.

Nancy Nápoles revela supuesto secuestro frente a su familia; surgen críticas

En entrevista con Azucena Uresti, la alcaldesa Nancy Nápoles detalló lo que ocurrió luego de que su secuestrador descendió de un vehículo rojo para bajarla del auto color arena en el que se encontraba con su mamá y su hermana.

La cámara de videovigilancia de su casa hizo movimientos luego de que con sus llaves hizo que el zaguán se abriera e intentara apuntar hacia el vehículo rojo de los supuestos secuestradores.

En el video se ve a la mamá de la alcaldesa recoger del suelo las llaves que le fueron arrebatadas.

No obstante, en redes sociales criticaron que la hermana y la mamá “no hicieron nada” ni reaccionaron alarmadas luego de que la subieran a otro coche por la fuerza y a punta de pistola.

Nancy Nápoles publica video para desmentir auto secuestro

La publicación del video de su secuestro se da en el marco de los señalamientos de la Fiscalía del Edomex de que se fabricó un auto plagio.

Además, Nancy Nápoles dijo previamente que la versión de un desfalco por 40 millones de pesos también es una noticia falsa.