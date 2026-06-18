La alcaldesa de Tenancingo, Nancy Nápoles Pacheco, acusada de autosecuestrarse para tapar desfalco, lanza acusación contra la Fiscalía del Estado de México.

A través de un video compartido en sus redes sociales en el que destaca ser una mujer honorable y de valores, Nancy Nápoles rechaza los señalamientos en su contra realizados en distintos medios y por la propia FGE.

Recordando que el pasado primero de junio, tras los hechos ocurrido el 31 mayo, denunció su secuestro ante la Fiscalía Especializada al combate al secuestro.

Día en que presentó las pruebas que le fueron requeridas por dicha institución, donde recibió un trato discriminatorio y de manipulación.

El Ministerio Público no solo manipuló la información que proporcionó con narrativas facciosas y mentiras. Encontró un“ testigo con criterio de oportunidad que a cambio de una reducción de sentencia dirá lo que otros quieren que diga”, asegura.

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