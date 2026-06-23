La Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso del Edomex marcó distancia en los casos de los presidentes municipales de Tenancingo y Metepec, Nancy Nápoles y Fernando Flores.

“Nosotros tenemos que esperar el resolutivo judicial y a que nos llegue una solicitud del Ejecutivo para poder actuar en consecuencia” Francisco Vázquez. Presidente de la Jucopo en Congreso del Edomex

Así lo advirtió el diputado local de la bancada de Morena, Francisco Vázquez, quien dijo que el Congreso del Edomex tiene que esperar a que haya un fallo judicial en los casos para intervenir.

De la misma forma, el presidente de la Jucopo deslindó a Morena del caso específico de Nancy Nápoles, pues aseveró que no hay ninguna afectación al partido por los hechos.

Congreso del Edomex se deslinda de casos de Nancy Nápoles y Fernando Flores

La alcaldesa de Tenancingo, Nancy Nápoles, enfrenta señalamientos por presuntas irregularidades administrativas y un presunto desfalco de recursos municipales por lo que ha pedido auditorías externas.

En tanto, el alcalde Metepec, Fernando Flores, fue denunciado por abuso de autoridad tras ingresar con escoltas armados a un club deportivo, casos de los que el Congreso del Edomex ya marcó distancia.

Al respecto, el presidente de la Jucopo señaló que el Congreso del Edomex no tiene facultades para intervenir de manera directa, pues primero deben agotarse en las instancias judiciales.

El legislador explicó que cualquier acción del Congreso requiere una solicitud expresa del Ejecutivo estatal, por lo que negó las versiones sobre intervención inmediata en los procesos.

Asimismo, dijo mientras los expedientes permanecen en revisión de las autoridades competentes, la agenda legislativa no contempla iniciar procesos de destitución de alcaldes en el Congreso del Edomex.

Fernando Flores, alcalde de Metepec (IG: Fernando Flores )

Morena también marcó distancia de Nancy Nápoles

Al hablar del caso específico de Nancy Nápoles y la actuación de Morena en el proceso, el presidente de la Jucopo del Congreso del Edomex recordó que la alcaldesa enfrenta señalamientos por presunto desfalco.

Sobre ello, defendió que el partido haya retirado los derechos políticos a la alcaldesa, pues sentenció que eso evidencia la voluntad por que no haya impunidad y que están a favor de que se aplique la ley.

Incluso, resaltó que la acción no implica que Morena se deslinde, sino que evita cualquier pretexto de encubrimiento, y pese a que no es un tema de partido es necesario dejar evidencia de la disciplina interna.